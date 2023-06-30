الرياضية السعودية: جيرارد مدربا لـ الاتفاق السعودي

أتم نادي الاتفاق السعودي اتفاقه مع ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول وفقا لصحيفة الرياضية السعودية.

وكان جيرارد المدرب السابق لفريق أستون فيلا قد زار السعودية خلال الفترة الماضية تمهيدا لتدريب الاتفاق السعودي.

وبحسب "الرياضية" السعودية، فإن نادي الاتفاق توصل إلى إتفاق نهائي مع أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد لتدريب الفريق بالموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن جيرارد سوقع على عقود تدريب الاتفاق لمدة موسمين بعد إتمام المفاوضات ومن المقرر الإعلان الرسمي خلال أيام.

وزار جيرارد نادي الاتفاق في جولة استشكافية لمرافق النادي والملعب الجديد برفقة معاذ العوهلي المدير التنفيذي للنادي، وعمر باخشوين المدير التنفيذي.

وذكرت التقاريرأن إدارة الاتفاق رصدت 9 ملايين يورو لمدة موسمين لجيرارد، على أن يكون نجم ليفربول السابق مسؤولا عن التعاقدات مع اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وترك قائد ليفربول السابق منصبه كمدير فني لأستون فيلا في أكتوبر الماضي بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وسبق لجيرارد تولي قيادة رينجرز للفوز بلقب الدوري الأسكتلندي موسم 2020 - 2021 وأنهى الموسم دون هزيمة.

واحتل الاتفاق المركز السابع في الدوري السعودي الموسم الماضي.

ويرتبط اسم العديد من نجوم كرة القدم والمدربين بالدوري السعودي خلال الفترة الماضية.

وانضم كريم بنزيمة قائد ريال مدريد بشكل رسمي إلى اتحاد جدة الأسبوع قبل الماضي.

ويتواجد كريستيانو رونالدو في صفوف النصر السعودي منذ يناير الماضي.