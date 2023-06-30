الإنجليزي الثاني.. ميلان يضم روبن لوفتس تشك

الجمعة، 30 يونيو 2023 - 20:39

كتب : إسلام أحمد

روبن لوفتس تشك - ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي ضم الإنجليزي روبن لوفتس تشك قادما من تشيلسي بعقد يمتد حتى صيف 2027.

وبحسب التقارير فأن الإنجليزي انضم مقابل 16 مليون يورو بالإضافة لـ 4 ملايين يورو مكافآت.

وبات تشك ثاني صفقات ميلان في الصيف الجاري بعد ماركو سبورتيلو الحارس القادم في صفقة انتقال حر.

ويتحرك ميلان لتعزيز خط وسطه مع اقتراب انتقال ساندرو تونالي مقابل 80 مليون يورو إلى نيوكاسل الإنجليزي.

لاعب الوسط البالغ 27 عاما خاض الموسم المنقضي 33 مباراة اكتفى خلال مع البلوز بصناعة هدفين.

وبدأ روبن مسيرته مع البلوز منذ عام 2004 حتى وصل للفريق الأول في 2015.

أعير لكريستال بالاس ثم فولام وأصبح منذ ذلك الحين عنصرا أساسيا في صفوف البلوز.

وارتدى قميص تشيلسي في 155 مباراة سجل 13 هدفا وصنع 18.

وتوج بلقب الدوري الإنجليزي مرتين وكأس العالم للأندية والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي.

وسيكون تشك ثاني إنجليزي يرتدي قميص ميلان الموسم المقبل بعد مواطنه وزميله السابق فيكايو توموري.

وأصبح روبن سابع لاعب يرحل عن تشيلسي في الصيف الجاري بعد نجولو كانتي وكاي هافريتز وكاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي وماتيو كوفاسيتش وتيموي باكايوكو.

ميلان تشيلسي روبن لوفتس تشك - ميلان
نرشح لكم
مانشستر يونايتد يعلن نهاية عقد دي خيا.. ولكن الرياضية السعودية: جيرارد مدربا لـ الاتفاق السعودي بايرن ميونيخ يعلن رحيل كانسيلو وبليند مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التفاوض مع إمام عاشور وساماتا بموافقة 88%.. أتليتكو مدريد يعلن العودة لشعاره القديم من جديد ديلي ميل: جالاتاسراي ولاتسيو يتصارعان على ضم زاها نهاية رحلة استمرت 8 سنوات.. يوفنتوس يعلن رحيل كوادرادو ليفربول يعير فابيو كارفاليو
أخر الأخبار
سنغالي وُلد في جامبيا.. تشيلسي يضم نيكولاس جاكسون 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - تأهيل متولي وكريم فؤاد.. وراحة لمجموعة من اللاعبين 21 دقيقة | الدوري المصري
نهاية متأخرة.. برشلونة يعلن فسخ عقد أومتيتي 31 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر صراع البقاء – المقاولون (0) (1) الداخلية وسيراميكا (0) (0) الطلائع.. جووول أووول 34 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - ثنائي هجومي لـ المقاولون العرب.. ورشيد على رأس اختيارات الداخلية 41 دقيقة | الدوري المصري
عدل الكفة.. إنبي يفوز على فاركو بثنائية قفة 46 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري التونسي - الترجي يستغل هدية البدري ويتأهل لـ أبطال إفريقيا.. والإفريقي لـ الكونفدرالية 53 دقيقة | الوطن العربي
مانشستر يونايتد يعلن نهاية عقد دي خيا.. ولكن 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 3 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة 4 في الجول يكشف – ما طلبه كولر من الأهلي في الانتقالات.. دعم 4 مراكز