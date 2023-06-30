الإنجليزي الثاني.. ميلان يضم روبن لوفتس تشك

أعلن نادي ميلان الإيطالي ضم الإنجليزي روبن لوفتس تشك قادما من تشيلسي بعقد يمتد حتى صيف 2027.

وبحسب التقارير فأن الإنجليزي انضم مقابل 16 مليون يورو بالإضافة لـ 4 ملايين يورو مكافآت.

وبات تشك ثاني صفقات ميلان في الصيف الجاري بعد ماركو سبورتيلو الحارس القادم في صفقة انتقال حر.

ويتحرك ميلان لتعزيز خط وسطه مع اقتراب انتقال ساندرو تونالي مقابل 80 مليون يورو إلى نيوكاسل الإنجليزي.

لاعب الوسط البالغ 27 عاما خاض الموسم المنقضي 33 مباراة اكتفى خلال مع البلوز بصناعة هدفين.

وبدأ روبن مسيرته مع البلوز منذ عام 2004 حتى وصل للفريق الأول في 2015.

أعير لكريستال بالاس ثم فولام وأصبح منذ ذلك الحين عنصرا أساسيا في صفوف البلوز.

وارتدى قميص تشيلسي في 155 مباراة سجل 13 هدفا وصنع 18.

وتوج بلقب الدوري الإنجليزي مرتين وكأس العالم للأندية والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي.

وسيكون تشك ثاني إنجليزي يرتدي قميص ميلان الموسم المقبل بعد مواطنه وزميله السابق فيكايو توموري.

وأصبح روبن سابع لاعب يرحل عن تشيلسي في الصيف الجاري بعد نجولو كانتي وكاي هافريتز وكاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي وماتيو كوفاسيتش وتيموي باكايوكو.