بايرن ميونيخ يعلن رحيل كانسيلو وبليند

أعلن بايرن ميونيخ الألماني رحيل الثنائي جواو كانسيلو ودالي بليند عن صفوف الفريق.

جاء ذلك عبر الموقع والحسابات الرسمية للنادي البافاري، الذي وجه الشكر للثنائي.

كانسيلو -29 عاما- ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي انتقل إلى صفوف بايرن معارا في يناير الماضي مع إمكانية الشراء بنهاية الموسم.

ولعب الظهير البرتغالي 15 مباراة في الدوري الألماني، وسجل هدفا وصنع 4.

أما الهولندي بليند -33 عاما- فقد انضم في يناير الماضي، قادما من أياكس في صفقة انتقال حر.

ولعب بليند 4 مباريات فقط مع بايرن في الدوري الألماني خلال الموسم الماضي.

تجربة بليند الأولى خارج حدود هولندا كانت مع مانشستر يونايتد الذي تعاقد معه في صيف 2014 بعد كأس العالم.

واستمر مع الشياطين الحمر لـ 4 سنوات، حتى عاد إلى أياكس في 2018.

يذكر أن بايرن ميونيخ توج بالدوري الألماني للمرة الـ 11 على التوالي، بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند في الجولة الأخيرة.