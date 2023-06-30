مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التفاوض مع إمام عاشور وساماتا

كشف مصدر من النادي الأهلي حقيقة مفاوضات الأحمر مع إمام عاشور لاعب وسط ميتيلاند الدنماركي ولاعب الزمالك السابق، والمهاجم التنزاني مبوانا ساماتا لاعب فنربخشة التركي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لا صحة للكلام المنتشر حول ارتباط الأهلي بالثنائي عاشور وساماتا".

وأضاف "لا توجد مفاوضات مع أي منهما في الوقت الحالي".

وكان إمام عاشور قد انتقل من الزمالك إلى ميتيلاند في يناير الماضي.

ولعب إمام عاشور مع فريقه الدنماركي 8 مباريات في الدوري والكأس والدوري الأوروبي، وسجل هدفين.

وسبق لإمام التتويج مع الزمالك بلقب الدوري وكأس مصر مرتين.

أما ساماتا لاعب مازيمبي الكونغولي السابق، فقد لعب لأستون فيلا الإنجليزي قادما من جينك البلجيكي في يناير 2020.

التجربة لم تكن الأفضل، حيث سجل مع الفيلانز هدفين في 16 مباراة، لينتقل إلى فنربخشة في سبتمبر 2020

اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، سجل 7 أهداف وصنع هدفا في 27 مباراة بالدوري التركي هذا الموسم.

يذكر أن ساماتا سبق له التتويج بدوري أبطال إفريقيا مع مازيمبي في 2015، كما فاز بالدوري والسوبر البلجيكي في 2019، وتوج بجائزة هداف الدوري برصيد 20 هدفا.