كرة سلة - منتخب مصر للشباب يخسر أمام سلوفينيا في تحديد مراكز بطولة العالم

الجمعة، 30 يونيو 2023 - 18:52

كتب : FilGoal

منتخب شباب مصر - كرة سلة تحت 19 عاما

خسر منتخب مصر أمام سلوفينيا بنتيجة 85-61 في أولى مباريات تحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر في بطولة العالم تحت 19 عاما.

وكان المنتخب المصري قد خسر مباراة دور الـ 16 أمام تركيا بنتيجة 72-53.

ولعب منتخب مصر 3 مباريات في دور المجموعات، خسرهم أمام صربيا (74-59) واليابان (82-70) والبرازيل (73-67).

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ويُلعب دور المجموعات من أجل الترتيب بينما تتأهل جميع الفرق إلى ثمن النهائي والذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

وكان منتخب شباب مصر قد تأهل إلى ثمن النهائي كرابع المجموعة خلف منتخبات صربيا واليابان والبرازيل.

ويشارك منتخب مصر في منافسات كأس العالم تحت 19 عاما للمرة السابعة في تاريخه وتعود المشاركة الأخيرة إلى نسخة 2017 والتي أقيمت في مصر.

وتقام كأس العالم تحت 19 عاما منذ 1979 وباتت تُلعب كل عامين منذ نسخة 2007.

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