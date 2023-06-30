تشكيل إنبي - ثلاثي هجومي أمام فاركو.. وعودة البلعوطي
الجمعة، 30 يونيو 2023 - 18:27
كتب : FilGoal
يقود رفيق كابو هجوم إنبي أمام فاركو ضمن مباريات الجولة 32 من مسابقة الدوري.
ويلتقي فاركو وإنبي في السابعة مساءً على استاد بتروسبورت.
ويتواجد أحمد أمين "أوفة" في التشكيل الأساسي فيما عاد عبد العزيز البلعوطي لحراسة مرمى الفريق بدلا من رضا السيد.
وجاء تشكيل إنبي لمواجهة فاركو كالتالي:
حارس المرمى: عبد العزيز البلعوطي
الدفاع: سيف الخشاب – أحمد صبيحة – أحمد كالوشا
الوسط: علي فوزي - أحمد العجوز – مودي ناصر - مروان داوود
الهجوم: رفيق كابو – أحمد أمين "أوفة" – محمد حمدي
ويحتل فاركو المركز السابع برصيد 41 نقطة بينما يتواجد إنبي في المركز التاسع برصيد 39 نقطة.
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(1) فاركو.. نهاية الشوط الأول تشكيل فاركو - عمرو جمال يقود الهجوم أمام إنبي.. وغياب محمود حمادة خبر في الجول - زد يطلب من الأهلي ضم شادي حسين وعلي لطفي في الجول يكشف – موقف زياد كمال من الاستمرار مع المصري أو العودة لـ إنبي الأفضل في الجولة باقتدار.. رسالة من نادي أسوان لجماهيره بعد ما فعلوه موعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر والقناة الناقلة مواعيد مباريات اليوم السبت 30-6-2023 والقنوات الناقلة.. مواجهات مصيرية بالدوري خبر في الجول - عرض مصري وآخر خليجي على طاولة الرمادي
أخر الأخبار
بايرن ميونيخ يعلن رحيل كانسيلو وبليند 22 دقيقة | ميركاتو