تشكيل إنبي - ثلاثي هجومي أمام فاركو.. وعودة البلعوطي

الجمعة، 30 يونيو 2023 - 18:27

كتب : FilGoal

الزمالك - إنبي - هدف رفيق كابو

يقود رفيق كابو هجوم إنبي أمام فاركو ضمن مباريات الجولة 32 من مسابقة الدوري.

ويلتقي فاركو وإنبي في السابعة مساءً على استاد بتروسبورت.

ويتواجد أحمد أمين "أوفة" في التشكيل الأساسي فيما عاد عبد العزيز البلعوطي لحراسة مرمى الفريق بدلا من رضا السيد.

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وجاء تشكيل إنبي لمواجهة فاركو كالتالي:

حارس المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: سيف الخشاب – أحمد صبيحة – أحمد كالوشا

الوسط: علي فوزي - أحمد العجوز – مودي ناصر - مروان داوود

الهجوم: رفيق كابو – أحمد أمين "أوفة" – محمد حمدي

ويحتل فاركو المركز السابع برصيد 41 نقطة بينما يتواجد إنبي في المركز التاسع برصيد 39 نقطة.

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