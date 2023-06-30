تشكيل فاركو - عمرو جمال يقود الهجوم أمام إنبي.. وغياب محمود حمادة

مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التفاوض مع إمام عاشور وساماتا

مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(1) فاركو.. نهاية الشوط الأول

تشكيل إنبي - ثلاثي هجومي أمام فاركو.. وعودة البلعوطي

في الجول يكشف – موقف زياد كمال من الاستمرار مع المصري أو العودة لـ إنبي

الأفضل في الجولة باقتدار.. رسالة من نادي أسوان لجماهيره بعد ما فعلوه

موعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر والقناة الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 30-6-2023 والقنوات الناقلة.. مواجهات مصيرية بالدوري

مدرب أسوان لـ في الجول: حققنا نتيجة جيدة رغم أزمة المستحقات.. ولم أرَ مثل هذه الجماهير