تشكيل فاركو - عمرو جمال يقود الهجوم أمام إنبي.. وغياب محمود حمادة

الجمعة، 30 يونيو 2023 - 18:23

كتب : FilGoal

فاركو

يقود عمرو جمال هجوم فاركو في مواجهة إنبي ضمن الجولة 32من مسابقة الدوري.

ويلتقي فاركو وإنبي في السابعة مساءً على استاد بتروسبورت.

ويجاور جمال في الهجوم كل من: عبد الناصر محمد وشكري نجيب.

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فيما يغيب لاعب الوسط الدولي محمود حمادة عن صفوف فاركو خلال مواجهة إنبي.

وجاء اختيارات طارق العشري مدرب فاركو لمواجهة إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: ياسين مرعي - عبد الله بكري - أحمد عوض - جيفرسون إنكادا.

خط الوسط: محمود عماد - كينجسلي سوكاري - عزمي غومة.

خط الهجوم: عبد الناصر محمد - عمرو جمال- شكري نجيب.

ويحتل فاركو المركز السابع برصيد 41 نقطة بينما يتواجد إنبي في المركز التاسع برصيد 39 نقطة.

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