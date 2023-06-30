تشكيل فاركو - عمرو جمال يقود الهجوم أمام إنبي.. وغياب محمود حمادة
الجمعة، 30 يونيو 2023 - 18:23
كتب : FilGoal
يقود عمرو جمال هجوم فاركو في مواجهة إنبي ضمن الجولة 32من مسابقة الدوري.
ويلتقي فاركو وإنبي في السابعة مساءً على استاد بتروسبورت.
ويجاور جمال في الهجوم كل من: عبد الناصر محمد وشكري نجيب.
فيما يغيب لاعب الوسط الدولي محمود حمادة عن صفوف فاركو خلال مواجهة إنبي.
وجاء اختيارات طارق العشري مدرب فاركو لمواجهة إنبي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"
الدفاع: ياسين مرعي - عبد الله بكري - أحمد عوض - جيفرسون إنكادا.
خط الوسط: محمود عماد - كينجسلي سوكاري - عزمي غومة.
خط الهجوم: عبد الناصر محمد - عمرو جمال- شكري نجيب.
ويحتل فاركو المركز السابع برصيد 41 نقطة بينما يتواجد إنبي في المركز التاسع برصيد 39 نقطة.
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