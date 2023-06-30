مؤتمر ميكالي: مباراة الجابون مهمة للصدارة.. ومواجهة المغرب؟ الطريق طويل

الجمعة، 30 يونيو 2023 - 18:05

كتب : أحمد الخولي

روجيرو ميكالي - منتخب مصر الأولمبي

أوضح روجيرو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي أن فريقه جاهز لمواجهة الجابون في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الجابون بعدما تعادل سلبيا مع النيجر ثم حقق الفوز على مالي بهدف إبراهيم عادل.

وقال ميكالي في المؤتمر الصحفي: "نعلم أن لدينا مباراة صعبة غدا ضد الجابون ونتابعهم بشكل جيد، وهم منتخب محترم وقدّم أداءً جيدا أمام النيجر وخسر بسبب بعض التفاصيل الصغيرة لذلك نحترمه جيدا".

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وأضاف "المباراة مهمة لنا للحفاظ على الصدارة ونحن جاهزون له ونتطلع للفوز دائما".

وتابع "المنتخب المصري يتطلع إلى تقديم أداء اجيد والوصول إلى أهدافه من المباراة وهى الثلاث نقاط من أجل الاحتفاظ بالصدارة".

وأكمل "استثمرنا بعض الفرص المتاحة أمام مالى، ونتطلع لمباراة جيدة أمام الجابون، شكلنا الدفاعى مطمئن، نلعب بشكل جيد بفضل العمل الجماعي للاعبينا، وهذا يمنح فريقنا القوة والثقة".

وواصل "لابد أن نحترم المنافس، فهو ليس لديه ما يخسره، من وجهة نظري الجابون استحقت نتائج أفضل مما حدث".

وأردف "طبيعي جدا أن نلعب وسط ضغوط إيجابية منها أننا نمتلك جمهور عظيم يعشق كرة القدم ويحب أن نري بلاده دائما فى صدارة المشهد ونحن نتعهد باسعاد هذا الجمهور العظيم".

وأكمل "علينا مسئولية كبيرة، لابد من الصمود وتقديم عروض تليق باسم أحفاد الفراعنة، كل مباراة تمثل لنا تحدٍ جديد، وبالنسبة لنا نحن فى حاجة إلى أن نواصل العمل الكثير، نتمنى تخطى المرحلة الأولى" .

وأتم عن توقعاته فى حالة مواجهة المغرب في نصف النهائي قائلا: "نحن نحترم كل المنافسين المغرب وغانا وغينيا وفى إحدى المحطات سنواجه المغرب. سعداء للتواجد فى المغرب، مازال الطريق أمامنا طويل بغض النظر عن المنافسين، ونحن نعمل أن نكون جاهزون لكل المقابلات".

من ناحية أخري أسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء منتخب مصر للقميص الأحمر والشورت والجورب الأبيض، بينما يرتدى الجابون القميص الأصفر والشورت والجورب الأزرق.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة بالتساوي مع النيجر برصيد 4 نقاط لكل منتخب ويحتاج الفراعنة للفوز بأي نتيجة لحسم الصدارة.

في الجهة الأخرى حجز منتخب المغرب بطاقة التأهل بعد تحقيق انتصارين وتصدر ترتيب المجموعة الأولى بـ 6 نقاط قبل الجولة الأخيرة.

يذكر أن أول 3 فرق تتأهل مباشرة إلى نهائيات أولمبياد باريس 2024، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مباراة ملحق مع منتخب من قارة آسيا.

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