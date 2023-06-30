آس: كوبو رفض عرضا خرافيا من الهلال السعودي

الجمعة، 30 يونيو 2023 - 17:41

كتب : FilGoal

تاكيفوسا كوبو - ريال سوسيداد

رفض الياباني تاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسيداد عرضا خرافيا من الهلال السعودي بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

ويمتد تعاقد كوبو مع ريال سوسيداد حتى صيف 2027 بعدما انضم إليه قادما من ريال مدريد.

وبحسب صحيفة "آس" فإن كوبو رفض عرضا من الهلال للانضمام إلى صفوفه مقابل راتب 40 مليون يورو سنويا لمدة 4 أعوام ليصل مجموع الرواتب في مدة العقد لـ160 مليون يورو.

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وأوضحت الصحيفة أن قيمة صفقة كوبو كانت ستكلف الهلال حوالي 220 مليون يورو بعد إضافة قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ريال سوسيداد.

وأشارت الصحيفة إلى أن كوبو رفض العرض المقدم من الهلال بسبب رغبته في الاستمرار بالدوري الإسباني.

وشارك كوبو مع ريال سوسيداد في 44 مباراة في جميع المسابقات بالموسم الماضي، سجل فيها 9 أهداف وصنع مثلهم ونجح في قيادة فريقه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

ويمتلك كوبو 18 مباراة دولية بقميص منتخب اليابان، سجل خلالها هدفًا وحيدًا، وتواجد في قائمة كوبا أمريكا 2019.

كما شارك كوبو مع اليابان في دورة الألعاب الأولمبية 2020 وتألق بتسجيله 3 أهداف وصناعة هدف وقاد بلاده للمركز الرابع.

وصار كوبو أول لاعب ياباني في تاريخ ريال سوسيداد، والآسيوي الثاني بعد الفليبيني مارسيلينو جالاتاس الذي مثّل الفريق بين 1923 و1927.

الهلال السعوي كوبو
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