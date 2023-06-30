بموافقة 88%.. أتليتكو مدريد يعلن العودة لشعاره القديم من جديد

أعلن أتليتكو مدريد الإسباني العودة إلى شعار النادي السابق بدءا من 1 يوليو 2024.

جاء ذلك بعد تصويت شارك فيه 77 ألف عضو من النادي العاصمي من أصل 138 ألف عضو وهو ما يمثل 56% من أعضاء النادي.

ووافق 68 ألف عضوا بنسبة 88% على عودة شعار النادي القديم بينما اختار 8 آلاف عضو بنسبة 12% استمرار الشعار الحالي.

وأوضح النادي أن مجلس الإدارة سيكون مُلزما بالعودة للشعار السابق للنادي بدءا من 1 يوليو 2024، وهو ما يعني العمل بالشعار الحالي في موسم 2023-2024.

بعد الإنتهاء من التصويت الذي شارك فيه 77690 عضو من أعضاء النادي، سيتم تغيير شعار النادي إعتباراً من 1 يوليو 2024 pic.twitter.com/2h5HCppcDH — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) June 30, 2023

وسيظل الشعار الحالي لأتليتكو مدريد والذي بدأ العمل به موسم 2017 وحتى الصيف المقبل.

النادي الذي مر على تأسيسه 120 عاما حقق 25 لقبا محليا و8 قارية في تاريخه.

وحقق الروخيبلانكوس لقب الدوري الإسباني 11 مرة وكأس ملك إسبانيا 10 مرات وكأس السوبر الإسباني مرتين ولقب الدرجة الثانية الإسبانية مرة وحيدة ولقبا كأس رئيس الاتحاد مرة وحيدة.

وأوروبيا حقق الفريق لقب كأس الكؤوس الأوروبية مرة وحيدة وكأس إنتركونينتال مرة وحيدة، ولقب الدوري الأوروبي 3 مرات ومثلها كأس السوبر الأوروبي.