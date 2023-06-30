ديلي ميل: جالاتاسراي ولاتسيو يتصارعان على ضم زاها

الجمعة، 30 يونيو 2023 - 16:59

كتب : FilGoal

ويلفرد زاها - كيران تريبيه - كريستال بالاس أمام نيوكاسل

دخل جالاتا سراي ولاتسيو في منافسة قوية على التعاقد مع الإيفواري ويلفريد زاها.

وانتهى عقد زاها مع كريستال بلاس بنهاية الموسم المنصرم وبات لاعبا حرا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية" فإن عرض كريستال بالاس لتجديد عقد ويلفريد زاها ينتهي غدا السبت، ولازال اللاعب لم يوقع عقدا جديدا حتى الآن.

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وأوضحت التقارير أن المحادثات مستمرة ولكن ويلفريد زاها يريد للعب في دوري أبطال أوروبا وأن لاتسيو مهتم بشدة بضم اللاعب.

في المقابل ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن جالاتا سراي يضع زاها على رأس أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وظهر زاها مع كريستال بالاس في 28 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل 7 أهداف وصنع 3.

يذكر أن قبل قبل شهرين، أوضحت تقارير مختلفة أن زاها رفض عرضا من اتحاد جدة السعودي مقابل الحصول على 9 ملايين دولار سنويا.

وأشارت التقارير إلى أن زاها يرغب في البقاء بالدوريات الأوروبية ولديها عرضين من ميلان وبوروسيا دورتموند.

زاها انضم لكريستال بلاس منذ موسم 2014-2015 قادما من مانشستر يونايتد.

لاتسيو زاها جالاتا سراي
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