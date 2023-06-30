نهاية رحلة استمرت 8 سنوات.. يوفنتوس يعلن رحيل كوادرادو

الجمعة، 30 يونيو 2023 - 16:26

كتب : FilGoal

احتفال كوادرادو بهدفه ضد تورينو

أعلن يوفنتوس اليوم الجمعة رسميا رحيل لاعبه خوان كوادرادو عقب نهاية تعاقده بنهاية الموسم الماضي.

وانضم كوادرادو إلى يوفنتوس قادما من تشيلسي معارا في 2015 وبعدها تم تجديدها لموسم.

وفي 2017 انتقل اللاعب الكولومبي نهائيا إلى يوفنتوس.

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اللاعب صاحب الـ35 عاما خاض مع يوفنتوس 314 مباراة سجل خلالهم 26 هدفا وصنع 65 آخرين.

وتوج كوادرادو مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي خمس مرات وأربع مرات لكأس إيطاليا ومرتين لكأس السوبر الإيطالي.

ولم يكشف اللاعب الكولومبي حتى الآن عن وجهته المقبلة.

وخلال الصيف الجاري رحل عن يوفنتوس دياج كولوسيفسكي نهائيا بعدما حول توتنام إعارته إلى شراء.

واقترب آنخيل دي ماريا من الرحيل عقب نهاية تعاقده.

يوفنتوس كوادرادو
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