حوار – لابورتا: جوندوجان فضل برشلونة على أموال سيتي.. وموقف دي يونج وبروزوفيتش وأردا جولير

يؤمن جوان لابورتا رئيس برشلونة أن ناديه مازال جاذبا لأهم نجوم الكرة في العالم على الرغم من الأزمة المالية التي يمر بها وآخر الدلائل على ذلك هو ضم إلكاي جوندجان من مانشستر سيتي.

وأجرى لابورتا حوارا مع قناة "تي في 3" الإسبانية تحدث خلاله عن العديد من الأمور الخاصة ببرشلونة وموعد العودة لملعب كامب نو.

والتالي على لسان لابورتا.

رأيه في تشافي

تشافي هو أفل مدرب لبرشلونة ونحن نثق به.

لا أحب كتابة الملاحظات عن نفسي دع الآخرين يضعونها، نحن على الطريق الصحيح ونتطور.

تشافي لديه عقد ويعرف أنه أفضل مدرب لبرشلونة فهو شخص رائع ويعرف النادي ويساعدنا كثيرا وفي الوقت المناسب سنتحدث حول التجديد.

الآن هناك بعض الأولويات ويتفهمها تشافي لكن بالطبع نريده أن يستمر معنا.

هدفنا كان الفوز بالدوري، نريد الحفاظ على الهمينة المحلية وكسر عقدة أوروبا.

فاز تشافي بالدوري وكأس السوبر بجدارة، لكن هناك أشخاص يعتقدون أن مدحه يقلل من رموز النادي هناك بعض أتباع بيب جوارديولا يعتقدون أنه مدح تشافي فإنهم ينتقصون من بيب، هذا الصراع غير موجود.

تحفزني فكرة مواجهة بين بيب وتشافي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيتور روكي؟

نحن نعمل على إتمام الصفقة.

ضم إلكاي جوندوجان

إنه لمن دواعي فخرنا أن اللاعب اختار الانضمام إلى ناد عظيم له تاريخ وفضله على العرض المالي الأكبر لمانشستر سيتي.

على الرغم من خسارة بيب لجوندوجان لكنه سعيد بانضمامه إلى برشلونة.

ضم مارتن زوبيميندي وجوشوا كيميتش ومارسيلو بروزوفيتش

نظرا للوضع الاقتصادي في الوقت الحالي فهذه صفقات لا نفكر فيها.

ربما سعر بروزوفيتش أقل من سابقيه لكن لديه عرض سعودي ولن نتقدم بأي عرض.

أوريول روميو؟ هناك عدد من الأسماء التي تعجبنا والنادي يعمل عليها.

موقف فرينكي دي يونج وبعض من لا يمُس في الفريق

كان لدينا عرض بـ100 مليون يورو الموسم الماضي لدي يونج لكن كنا محقين بعدم بيعه.

هناك أعمدة للفريق ولن نفرط فيهم وتلقينا عروض لهم مثل بيدري ورونالد أراوخو وأندرياس كريستنسين.

قضية نيجيريرا واتهام برشلونة بالفساد

هي حملة ضد برشلونة والتي يريدوا من خلالها السيطرة على النادي.

لقد أرادوا الاستفادة من القضية ليركز الاتحاد الأوروبي علينا، لكن لا يمكنك إدانتنا قبل المحاكمة، رئيس الاتحاد الأوروبي فهم تفسيراتنا جيدا.

سنلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وقابلت رئيس الاتحاد الأووربي وفسرت له كل شيء يتعلق بقضية نيجيريرا.

سأعيد بناء الجسور مع الليجا لأن برشلونة لا يمكن أن يتعارض مع المؤسسات الرسمية.

موقف كليمنت لينجليت وصامويل أومتيتي العائدين من إعارة ورحيلهما

أعتقد أننا بإمكاننا أن نصل معهما لاتفاق.

العودة لملعب كامب نو بعد تجديده

إن سار كل شيء بشكل جيد فسنعود له في نهاية عام 2024 بسعة 70% ثم السعة الكاملة في 2027.

موقف ليونيل ميسي

برشلونة هو منزله دائما.

لقد أراد العودة بعدما مر بمرحلة صعبة في باريس، لكن والده أخبرني أن ليو لم يكن يريد أن يتعرض لضفط، نأمل أن يكون بخير في ميامي.

تحدثنا حول تكريم ميسي وافتتاح الكامب نو سيكون موعدا مثاليا.

ضم أردا جولير

ديكو كان في تركيا لإتمام الصفقة للموسم المقبل، أردا لاعب موهوب ونحاول التعاقد معه.

الصفقات التي نجريها للموسم المقبل لا تحتسب في فاتورة أجور الموسم الجاري.

ديكو هو الشخص الذي يختار الصفقات وماتيو أليماني هو المسؤول عن التفاوض.