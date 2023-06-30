في الجول يكشف – موقف زياد كمال من الاستمرار مع المصري أو العودة لـ إنبي

مازال مصير زياد كمال لاعب إنبي المعار إلى المصري الموسم الجاري مجهولا سواء بالاستمرار مع الفريق البورسعيدي أو العودة لناديه الأصلي.

فما هي تطورات القصة؟

تحدث مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com قائلا: "زياد سعيد للغاية في المصري ويتمنى الاستمرار معه".

وواصل "زياد يحب الأجواء والجماهير وهو يتمنى أن يضمه النادي نهائيا".

وحسبما علم FilGoal.com في السياق ذاته أن المصري يجهز حاليا عرضا لضم زياد من إنبي بشكل نهائي وذلك بإشراف كامل على الصفقة من قبل رئيس النادي كامل أبو علي.

لكن في الناحية الأخرى لا يرغب إنبي في التفريط في اللاعب خاصة بعد ظهوره بشكل جيد مع المصري في الموسم الجاري.

وخاض زياد الذي يلعب في وسط الملعب ثماني مباريات مع المصري الموسم الجاري سجل خلالهم هدفا.

ومع إنبي خاض صاحب الـ22 عاما 49 مباراة مع الفريق سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول الترتيب بـ44 نقطة بعدما خاض 31 مباراة.