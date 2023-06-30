رئيس جريميو يكشف تطورات إصابة سواريز.. وخطوة مقبلة

كشف ألبرتو جيرا رئيس جريميو البرازيلي تطورات إصابة مهاجم الفريق لويس سواريز والخطوة المقبلة له بعد تأكيد معاناته من آلام قوية في ركبته اليمنى.

لويس سواريز النادي : جريميو جريميو

وتحدث رئيس جريميو لموقع "جلوبو" البرازيلي قائلا: "ما يمكن تأكيده هو معاناة سواريز من ألم في ركبته".

وواصل "كان سواريز يقلل من شأن الكرة البرازيلية وارتكب خطأ، إنها بطولة قوية للغاية والمباريات تنافسية للغاية، لنفترض أنه تعرض لضربات كثيرة ويبذل الكثير من الجهد للاعب في مثل عمره".

وأردف "الحقيقة هي أن سواريز يود زيارة طبيبه في برشلونة، ونحن نوافق على ذلك".

واستدرك جيرو"لكن السؤال هو متى هو الوقت الأفضل لحدوث ذلك، في ظل ارتباطنا بالمشاركة في كأس البرازيل حتى نتمكن من التأهل لنصف النهائي".

وبسؤاله عن حقيقة طلب إنتر ميامي فريق ليونيل ميسي الجديد ضم سواريز المرتبط بتعاقد مع جريميو حتى 2024 قال: "لم نتلق أي عرض وسواريز سعيد معنا".

وأتم "هو يلعب جيدا ويسجل الأهداف وسعيد معنا وهذا ما يهم".

وكانت ظهرت تقارير تشير لرغبة سواريز في الاعتزال بسبب الألم الذي يعاني منه بشكل مستمر في ركبته اليمنى.

ونفى نائب رئيس النادي السابق باولو كاليفي تلك الأنباء وقال: "ما يمكنني تأكيده للجماهير هو أن اجتماع لويس سواريز مع إدارة جريميو لإبلاغها بقرار اعتزاله لم يحدث".

وأضاف "أحترم عمل الصحفيين، ولكن المصادر التي لجأوا إليها كانت على خطأ".

وأوضح "الحقيقة واضحة. جريميو يملك عقدا مع سواريز، ولا يمكن لأحد أن يخبر بالمستقبل، فلا أحد يعلم ماذا سيكون في الغد".

واختتم "ما يمكنني قوله هو أن المعلومة التي تم منحها عن إبلاغ اللاعب للإدارة بالاعتزال كانت خاطئة".

فيما قال رئيس النادي آنذاك: "هذا النفي أضاف لحالة الارتباك، بسبب تصريحات ألبرتو جيرا رئيس النادي، التي ألمح خلالها إلى إمكانية اعتزال سواريز.

وقال جيرا في تصريحات للصحفيين: "لويس سواريز يتلقى العديد من الحقن، ويتناول الكثير من الأدوية قبل كل مباراة".

وأضاف "لقد وصل إلى الحد الأقصى من الألم".