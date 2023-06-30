الأفضل في الجولة باقتدار.. رسالة من نادي أسوان لجماهيره بعد ما فعلوه
الجمعة، 30 يونيو 2023 - 12:51
كتب : FilGoal
أشادت صفحة نادي أسوان الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بجماهير النادي التي لم تستلم للظروف الطارئة والتي كادت تحرمهم من حضور لقاء الإسماعيلي.
وأثناء توجه جماهير أسوان إلى الإسماعيلية لحضور مباراة الفريق ضد الإسماعيلي تعطلت الحافلة الخاصة بهم.
فما كان من الجماهير إلا أنهم أصروا على استكمال الطريق بأي شكل لحين الوصول للإسماعيلية لدعم الفريق وهو ما حدث في النهاية.
وتعادل أسوان مع الإسماعيلي إيجابيا بهدف لمثله في الجولة 32 من الدوري.
ويحتل أسوان المركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة من 32 مباراة خاضها.
فيما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ12 بـ34 نقطة من 31 مباراة خاضها.
نرشح لكم
في الجول يكشف – موقف زياد كمال من الاستمرار مع المصري أو العودة لـ إنبي موعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر والقناة الناقلة مواعيد مباريات اليوم السبت 30-6-2023 والقنوات الناقلة.. مواجهات مصيرية بالدوري مدرب أسوان لـ في الجول: حققنا نتيجة جيدة رغم أزمة المستحقات.. ولم أرَ مثل هذه الجماهير خبر في الجول - عرض مصري وآخر خليجي على طاولة الرمادي موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري مؤتمر بابافسليو: سببنا مشاكل لـ الأهلي رغم الخسارة.. ويمكننا التعلم من هذه المباراة مؤتمر كولر: فزنا بالنتيجة المثالية التي نحبها ولكن.. وعلى شريف أن يساعد نفسه أكثر