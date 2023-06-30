الأفضل في الجولة باقتدار.. رسالة من نادي أسوان لجماهيره بعد ما فعلوه

الجمعة، 30 يونيو 2023 - 12:51

كتب : FilGoal

جمهور أسوان

أشادت صفحة نادي أسوان الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بجماهير النادي التي لم تستلم للظروف الطارئة والتي كادت تحرمهم من حضور لقاء الإسماعيلي.

وأثناء توجه جماهير أسوان إلى الإسماعيلية لحضور مباراة الفريق ضد الإسماعيلي تعطلت الحافلة الخاصة بهم.

فما كان من الجماهير إلا أنهم أصروا على استكمال الطريق بأي شكل لحين الوصول للإسماعيلية لدعم الفريق وهو ما حدث في النهاية.

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وتعادل أسوان مع الإسماعيلي إيجابيا بهدف لمثله في الجولة 32 من الدوري.

ويحتل أسوان المركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة من 32 مباراة خاضها.

فيما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ12 بـ34 نقطة من 31 مباراة خاضها.

أسوان الإسماعيلي الدوري المصري
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