لاتهامهما بالعنصرية ضد الأفارقة والمسلمين.. القبض على مدرب سان جيرمان ونجله

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان ونجله جون فالوفيتش عقب اتهامها بالعنصرية والتمييز.

وذكرت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية في تقرير لها اليوم الجمعة أنه تم احتجاز الثنائي في قسم الشرطة لمدة 24 ساعة.

وأشار التقرير إلى أنه يسمح للشرطة احتجاز الأشخاص قيد التحقيق لـ24 ساعة وبعدها يمكن الإفراج عنهم أو تقديمهم للمحاكمة للبت في الإجراء القانوني.

جاء ذلك على خلفية اتهام جالتييه بالعنصرية والتمييز أو الانتماء إلى دين حينما كان مدربا لنادي نيس.

إذ أنه خلال شهر أبريل الماضي فجر رومان مولينا الصحفي الفرنسي المستقل مفاجأة كبرى بتأكيده أن جالتييه أرسل رسالة للمدير الرياضي السابق لنيس جوليان فورنييه احتوت على عبارات عنصرية.

وحسبما ذكر الصحفي الفرنسي فإن جالتييه تذمر من كثرة تواجد اللاعبين الأفارقة والمسلمين في فريقه.

ووفقا للرسالة المنسوبة إليه فإن المدير الرياضي السابق لنيس زعم إن جالتييه قال: "ابني الذي يعمل كوكيل لأعمالي قال لي إنني بنيت فريقا من الحثالة".

وأردف "وحينما صدمت من تعليقه سألت جالتييه ماذا يقصد فرد علي قائلا: "لا يوجد هنا إلا السود ونصف الفريق يوجد في المسجد كل ظهر يوم جمعة".

وأكمل "أخبرني جالتييه بنيته تغيير الكثير في الفريق والحد من عدد المسلمين فيه".

ونفى جالتييه تلك الاتهامات وقال: "لقد صُدمت من الكلمات التي نُسبت إليّ والتي نقلها البعض بطريقة غير مسؤولة صدمتني في أعماق إنسانيتي”.

وشهدت التحقيقات الاستماع للعديد من لاعبي وقادة نيس مثل رئيس النادي والمدرب الحالي والمدير الرياضي السابق.