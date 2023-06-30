اتهام مودريتش ولوفرين بشهادة زور

اتهم المدعي العام لمدينة أوسييك الكرواتية لوكا مودريتش وديان لوفرين لاعبي المنتخب وريال مدريد وليون على التوالي بالشهادة الزور.

ديان لوفرين النادي : أولمبيك ليون لوكا مودريتش النادي : ريال مدريد

جاء ذلك عقب إفادات أدلى بها الثنائي في عام 2017 في قضية اتهام ثلاثة من مسؤولي دينامو زغرب ومسؤول الضرائب بالتهرب الضريبي والاستيلاء على أموال النادي في انتقال مودريتش لتوتنام في 2008 ولوفرين إلى ليون في 2010.

وأصدر الاتحاد الكرواتي لكرة القدم بيانا أكد خلاله احترامه التام لاستقلالية هيئات القضاء وطلب منهم أن يكونوا عادلين تجاه جميع مواطني كراوتيا بغض النظر عن اسمهم الأول والأخير.

وأضاف "لا يستحق لوكا مودريتش أو ديان لوفرين معاملة خاصة باعتبارهما من الفائزين بفضية وبرونزية كأس العالم 2018 و2022 والذي جعل البلد مشهورا، لكنهم يستحقان علاقة عادلة ومتساوية ويقين قانوني".

وأتم البيان "يدعم الاتحاد الكرواتي بشكل كامل مودريتش ولوفريت وسنكون جاهزين لمساعدة اللاعبين الأسطوريين خلال التحقيق".