سكاي: فيرمينو يتمم اتفاقه مع أهلي جدة.. ومدة التعاقد

الجمعة، 30 يونيو 2023 - 11:18

كتب : FilGoal

ليفربول ضد أستون فيلا

أتم روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول السابق اتفاقه مع أهلي جدة على الانضمام لصفوفه.

ووفقا لما ذكره فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن فيرمينو أتم الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد الشخصية.

وأشار رومانو إلى أن عقد اللاعب البرازيلي سوف يستمر حتى صيف عام 2026.

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وحال إتمام الصفقة فسيكون فيرمينو ثاني لاعب من الدوري الإنجليزي ينضم للأهلي بعد إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي.

وانتهى تعاقد فيرمينو مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي.

ولعب فيرمينو لمدة 8 سنوات مع ليفربول بعد الانضمام من هوفنهايم وخلالهم خاض 361 مباراة وسجل 110 هدفا وصنع 79.

وتوج اللاعب البرازيلي بـ7 ألقاب برفقة ليفربول وهي دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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