خلاف على التعاقد أم مشكلة طبية؟.. تقارير: فشل انتقال زياش إلى النصر
الجمعة، 30 يونيو 2023 - 11:09
كتب : FilGoal
صرف النصر السعودي النظر عن التعاقد مع المغربي لاعب تشيلسي حكيم زياش.
ووفقا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية فإن النصر أوقف المفاوضات مع اللاعب المغربي بسببة عدم الاتفاق على بنود التعاقد.
أما موقع "فوت ميركاتو" الإيطالي فذكر أن زياش لديه مشكلة في الركبة فشل بسببها في اجتياز الفحص الطبي الروتيني الذي يسبق توقيع العقود.
اللاعب صاحب الـ30 عاما انضم إلى تشيلسي قادما من أياكس في صيف عام 2020.
وينتهي تعاقد زياش مع النادي الإنجليزي في صيف عام 2025.
وخلال الصيف الجاري كان السوق السعودي مشتعلا في الانتقالات فضم الاتحاد كريم بنزيمة ونجولو كانتي.
أما الهلال فضم روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي.
واقترب الأهلي من ضم وروبرتو فيرمينو من ليفربول فيما أتم جلب إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي.
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