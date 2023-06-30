سكاي: تمت.. لويس إنريكي يتعاقد مع سان جيرمان

أتم لويس إنريكي اتفاقه مع باريس سان جيرمان على تفاصيل التعاقد الشخصية ليتولى قيادة الفريق خلفا لكريستوف جالتييه.

ووفقا لما ذكره فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن إنريكي سيوقع على عقد مع سان جيرمان يمتد لعامين.

وسيتم الإعلان عن التعاقد مع المدرب الإسباني حينما تكتمل إجراءات فسخ تعاقد جالتييه.

التجربة الأخيرة للمدرب الإسباني كانت مع منتخب بلاده وبدأت في يوليو من عاك 2018 وانتهت في ديسمبر 2022 عقب كأس العالم في قطر.

وحينها ودع منتخب إسبانيا البطولة من دور الـ16 على يد المغرب بالهزيمة بركلات الترجيح آنذاك.

وكان جوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ السابق قريبا من التعاقد مع سان جيرمان لكن عدم الاتفاق على تفاصيل التعاقد حول اهتمام النادي الفرنسي إلى لويس إنريكي.