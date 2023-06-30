الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر.. والقناة الناقلة والمعلق
الجمعة، 30 يونيو 2023 - 10:46
كتب : FilGoal
فاز الأهلي مساء أمس الخميس على منافسه البنك الأهلي بثلاثية دون رد في الجولة 32 من الدوري ليواصل تصدره لجدول الترتيب.
وسجل أهداف المباراة كل من علي معلول وأحمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم "كهربا".
ويتصدر الأهلي الترتيب بـ68 نقطة من 26 مباراة خاضها.
فيما يأتي بيراميدز ثانيا بـ67 نقطة من 31 مباراة خاضها.
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والآن يستعد الأهلي لملاقاة فيوتشر في مباراة مؤجلة من الجولة 24 من الدوري.
فمتى تقام تلك المباراة المباراة؟
ستقام المباراة يوم الأحد المقبل في ملعب السلام.
وستنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.
وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".
ويعلق على المباراة: محمد الكواليني.
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