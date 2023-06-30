مدرب أسوان لـ في الجول: حققنا نتيجة جيدة رغم أزمة المستحقات.. ولم أرَ مثل هذه الجماهير

الجمعة، 30 يونيو 2023 - 01:10

كتب : عمرو نبيل

محمد سعد - المدرب العام لـ أسوان

أشاد محمد سعد مدرب أسوان بجماهير النادي الإسماعيلي بعد تعادل الفريقين بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية.

وقال سعد في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لم أرَ أي جماهير في حياتي مثل اليوم في الإسماعيلية".

وأضاف "إنهم يحفزون فريقهم باستمرار واللعب أمامهم صعب للغاية".

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وأوضح "كنا نأمل في الخروج بالنقاط الثلاث أمام الإسماعيلي، ولكن في النهاية النتيجة جيدة".

وتابع "سنلعب مباراتين حاسمتين أمام طلائع الجيش والداخلية، ونسعى للبقاء في الدوري الممتاز".

واختتم "حققنا نتيجة جيدة رغم عدم حصول الجهاز الفني على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي. الجهاز بقيادة أيمن الرمادي يعمل بضمير وإخلاص".

وتعادل أسوان مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب أسوان آخر جولتين ضد طلائع الجيش والداخلية لحسم موقف البقاء والهبوط.

ويحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة من 32 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط التي تبدأ بغزل المحلة (32 نقطة من 32 مباراة في المركز السادس عشر).

الداخلية في المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة من 31 مباراة، ويحاول الخروج من المنطقة المظلمة.

أما طلائع الجيش فيواصل محاولاته للنجاة بدوره، إذ يحتل المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة عن المحلة الذي لعب مباراة أكثر.

محمد سعد المدرب العام لأسوان أسوان الدوري المصري
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