بوتافوجو ينفي رحيل مدربه لتدريب النصر السعودي

نفى نادي بوتافوجو البرازيلي الأنباء التي تشير اقتراب لويس كاسترو من تولي تدريب النصر السعودي.

ويتولى كاسترو تدريب بوتافوجو من أبريل 2022 وارتبط اسمه مؤخرا بالانتقال لصفوف النصر وأنه وافق على عرض الفريق السعودي.

وأعلن النادي في بيان رسمي:

"فيما يتعلق بالأنباء التي تُنشر في الصحف بشأن المدرب لويس كاسترو، يوضح بوتافوجو أن عقد المدرب ساري المفعول حتى مارس 2024.

سيخوض جلوريوسو مباراة مهمة يوم الخميس (29) ، ضد ماجانيس في بطولة كوبا سود أمريكانا.

الأمر يستحق أن نحتل المركز الأول في المجموعة والتأهل للدور القادم وهو أمر خاص لجويل كارلي الذي سيخوض مباراته الأخيرة مع الفريق.

يركز الجميع بشكل كامل على المباراة".

Com relação às notícias que estão sendo veiculadas na imprensa referente ao técnico Luis Castro, o Botafogo informa que o treinador possui contrato ativo até março de 2024. O Clube não recebeu qualquer comunicado de saída por parte do técnico ou qualquer documento de outra… pic.twitter.com/X1LjR4JctZ — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 29, 2023

وكشفت شبكة "جلوبو" البرازيلية أن المدرب وافق على تدريب النصر السعودي وأنه سيخوض مباراته الأخيرة فجر اليوم مع الفريق.

وسيمتد تعاقد البرتغالي مع النصر لمدة عامين وسيتقاضى راتبا يصل إلى 6 ملايين دولار.

وسيوفر النصر منزلا للمدرب بقيمة 13 مليون يورو.

وقاد كاسترو بوتافوجو في 81 مباراة فاز في 44 مباراة وتعادل في 14 وخسر 23.

وسجل الفريق تحت قيادته 115 مباراة واستقبل 71 هدفا منذ تولي المهمة في أبريل 2022.

ويمتلك كاسترو تجربة تدريبية في الوطن العربي حيث قاد الدحيل القطري من قبل وحقق لقب كأس أمير قطر في 2022.

ودرب كاسترو من قبل أندية بورتو وريو أفي وشافيز وفيتوريا جيماريش في البرتغال ثم شاختار دونتسك الأوكرني.

وسيقود كاسترو النصر بعدما قاد الفريق الموسم المنقضي كل من المدرب الفرنسي رودي جارسيا الذي رحل عن تدريب الفريق وتولى دينكو إيليشيتش المسؤولية بدلا منه بشكل مؤقت.

وأوضحت التقارير أن كاسترو جذب انتباه النصر بعد الموسم المميز الذي قدمه مع بوتافوجو البرازيلي، ويتصدر الفريق ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 30 نقطة من 12 جولة بفارق 7 نقاط عن جريميو الثاني.