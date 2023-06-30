بوتافوجو ينفي رحيل مدربه لتدريب النصر السعودي

الجمعة، 30 يونيو 2023 - 01:00

كتب : FilGoal

لويس كاسترو

نفى نادي بوتافوجو البرازيلي الأنباء التي تشير اقتراب لويس كاسترو من تولي تدريب النصر السعودي.

ويتولى كاسترو تدريب بوتافوجو من أبريل 2022 وارتبط اسمه مؤخرا بالانتقال لصفوف النصر وأنه وافق على عرض الفريق السعودي.

وأعلن النادي في بيان رسمي:

أخبار متعلقة:
جلوبو: لويس كاسترو يوافق على تدريب النصر السعودي ريكورد: لويس كاسترو يدخل حسابات النصر السعودي كأس العالم - هيكتور كاسترو.. ذراعٌ يكفي لحمل الكأسِ كارسون بيكيت وهيكتور كاسترو.. كيف تكتب تاريخ بلدك الكروي بذراع واحد

"فيما يتعلق بالأنباء التي تُنشر في الصحف بشأن المدرب لويس كاسترو، يوضح بوتافوجو أن عقد المدرب ساري المفعول حتى مارس 2024.

سيخوض جلوريوسو مباراة مهمة يوم الخميس (29) ، ضد ماجانيس في بطولة كوبا سود أمريكانا.

الأمر يستحق أن نحتل المركز الأول في المجموعة والتأهل للدور القادم وهو أمر خاص لجويل كارلي الذي سيخوض مباراته الأخيرة مع الفريق.

يركز الجميع بشكل كامل على المباراة".

وكشفت شبكة "جلوبو" البرازيلية أن المدرب وافق على تدريب النصر السعودي وأنه سيخوض مباراته الأخيرة فجر اليوم مع الفريق.

وسيمتد تعاقد البرتغالي مع النصر لمدة عامين وسيتقاضى راتبا يصل إلى 6 ملايين دولار.

وسيوفر النصر منزلا للمدرب بقيمة 13 مليون يورو.

وقاد كاسترو بوتافوجو في 81 مباراة فاز في 44 مباراة وتعادل في 14 وخسر 23.

وسجل الفريق تحت قيادته 115 مباراة واستقبل 71 هدفا منذ تولي المهمة في أبريل 2022.

ويمتلك كاسترو تجربة تدريبية في الوطن العربي حيث قاد الدحيل القطري من قبل وحقق لقب كأس أمير قطر في 2022.

ودرب كاسترو من قبل أندية بورتو وريو أفي وشافيز وفيتوريا جيماريش في البرتغال ثم شاختار دونتسك الأوكرني.

وسيقود كاسترو النصر بعدما قاد الفريق الموسم المنقضي كل من المدرب الفرنسي رودي جارسيا الذي رحل عن تدريب الفريق وتولى دينكو إيليشيتش المسؤولية بدلا منه بشكل مؤقت.

وأوضحت التقارير أن كاسترو جذب انتباه النصر بعد الموسم المميز الذي قدمه مع بوتافوجو البرازيلي، ويتصدر الفريق ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 30 نقطة من 12 جولة بفارق 7 نقاط عن جريميو الثاني.

لويس كاسترو النصر بوتافوجو
نرشح لكم
رومانو: تمت.. بروزوفيتش إلى النصر النصر لم يستسلم.. مفاوضات بروزوفيتش مستمرة جلوبو: لويس كاسترو يوافق على تدريب النصر السعودي في نفس يوم بدايته مع الاتحاد.. كانتي يتولى رئاسة ناديه الجديد "جوتا سلتيك".. اتحاد جدة يتفق مع صفقته الثالثة التجربة الرابعة.. روبي فاولر يتولى تدريب القادسية السعودي رومانو: مورينيو رفض عرضا من الهلال سكاي: فاردي يرفض عرضا مغريا من الدوري السعودي
أخر الأخبار
مدرب أسوان لـ في الجول: حققنا نتيجة جيدة رغم أزمة المستحقات.. ولم أرَ مثل هذه الجماهير 7 دقيقة | الدوري المصري
بوتافوجو ينفي رحيل مدربه لتدريب النصر السعودي 17 دقيقة | السعودية
خبر في الجول - عرض مصري وآخر خليجي على طاولة الرمادي 18 دقيقة | الدوري المصري
موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري 22 دقيقة | تقرير في الجول
مؤتمر بابافسليو: سببنا مشاكل لـ الأهلي رغم الخسارة.. ويمكننا التعلم من هذه المباراة 30 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كولر: فزنا بالنتيجة المثالية التي نحبها ولكن.. وعلى شريف أن يساعد نفسه أكثر 43 دقيقة | الدوري المصري
حتى 5000 دولار.. أسعار تذاكر مباراة ميسي الأولى مع إنتر ميامي 56 دقيقة | أمريكا
بعد ثلاثية جديدة أمام البنك.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 2 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 3 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة 4 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا