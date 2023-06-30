خبر في الجول - عرض مصري وآخر خليجي على طاولة الرمادي

يصارع أسوان بقيادة مدربه أيمن الرمادي لأجل البقاء في الدوري المصري الممتاز، ولكن بقاء المدرب في الموسم المقبل ليس أمرا مضمونا.

وعلم FilGoal.com أن أيمن الرمادي يملك عرضين، أحدهما في الدوري المصري.

أما الآخر في الوطن العربي، فهو في الإمارات العربية المتحدة، حيث سبق للرمادي العمل هناك.

وتولى الرمادي قيادة نادي الإمارات ونادي عجمان قبل أن يتسلم منصبه في أسوان.

وتعادل أسوان مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب أسوان آخر جولتين ضد طلائع الجيش والداخلية لحسم موقف البقاء والهبوط.

ويحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة من 32 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط التي تبدأ بغزل المحلة (32 نقطة من 32 مباراة في المركز السادس عشر).

الداخلية في المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة من 31 مباراة، ويحاول الخروج من المنطقة المظلمة.

أما طلائع الجيش فيواصل محاولاته للنجاة بدوره، إذ يحتل المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة عن المحلة الذي لعب مباراة أكثر.