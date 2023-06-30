مؤتمر بابافسليو: سببنا مشاكل لـ الأهلي رغم الخسارة.. ويمكننا التعلم من هذه المباراة

أوضح نيكوديموس بابافسليو المدير الفني لـ البنك الأهلي أن فريقه افتقد للتسجيل ضد الأهلي وسيتعلم الكثير من هذه المباراة.

وخسر البنك الأهلي من الأهلي بنتيجة 3-0 لحساب الجولة 32 من الدوري المصري.

وقال المدرب القبرصي في المؤتمر الصحفي: "بدأنا بشكل جيد واستقبلنا هدفا من ركلة حرة رائعة ولم نركز في الهدف الثاني لكننا صنعنا الكثير من الفرص ضد أهم فريق في الدوري".

وأضاف "الأهلي لا يتركك كثيرا في اللقاء لأنه فريق منظم وملتزم ويعمل اللاعبون في الحالة الدفاعية جيدا، لكن عليّ القول إننا سبننا مشاكل لهم"

وواصل "افتقدنا تسجيل الهدف، وأهدرنا 3-4 فرص محققة للتسجيل وطبيعي أن نسجل منها لكن أبارك للأهلي بسبب الاستمرارية التي يسير بها في الدوري ودوري الأبطال".

وأكمل "الأهلي يستحق لقب دوري أبطال إفريقيا ويمرون بموسم رائع".

وأتم "يمكننا تعلم الكثير من هذه المباراة وأتمنى التفوق في الفترة المقبلة".

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وأصبح الأهلي بفضل ثلاثيته الأقوى هجوميا في الدوري برصيد 51 هدفا من 26 مباراة متفوقا على بيراميدز الذي اكتسح سموحة أمس بنتيجة 5-2 وتصدر مؤقتا، والذي سجل لاعبوه 50 هدفا في 31 مباراة.

وعاد الأهلي للصدارة على حساب بيراميدز برصيد 68 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز، ويستعد للقاء فيوتشر الثالث يوم الأحد المقبل 2 يوليو.

بينما تكبد البنك الأهلي خسارته الثالثة عشر في الدوري وتوقف رصيده عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.