حتى 5000 دولار.. أسعار تذاكر مباراة ميسي الأولى مع إنتر ميامي

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي أسعار تذاكر مباراة كروز أزول المكسيكي والتي ستشهد الظهور الأول لـ ليونيل ميسي بقميص فريقه الجديد.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي ومن المقرر أن يبدأ مشواره في 21 يوليو المقبل في أولى مباريات الفريق بكأس الدوريات.

وأعلن النادي أن الأولوية في بيع التذاكر لأصحاب التذاكر الموسمية للنادي وليصدر بعد ذلك تذاكر أخرى للجمهور.

وبحسب الموقع الرسمي لحجز التذاكر المتاحة فتصل قيمة أقل تذكرة إلى 420 دولار أمريكي وصولا لـ 450 و700 و800 دولار أمريكي حتى تصل إلى 5000 دولار أمريكي.

Tickets now on sale! 🎟️ 🚨 Secure your tickets for our @LeaguesCup match at #DRVPNKStadium vs Cruz Azul on Friday, July 21st now: https://t.co/Gwj8LjIkLI pic.twitter.com/YcfGGLZMNA — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 29, 2023

وفي وقت سابق نقل موقع "فوكس سبورتس" الأمريكي تصريحات لخورخي ماس أوضح فيها أن ميسي سيظهر لأول مرة الفريق في الـ21 من شهر يوليو المقبل في مواجهة كروز أزول المكسيكي.

وستقام تلك المباراة في ملعب إنتر ميامي والذي يُعرف باسم ملعب لوكهارت.

بطولة كأس الدوريات

تشارك جميع أندية الدوري الأمريكي والمكسيكي ليصل عدد الأندية إلى 47 ناديا بواقع (29 من الدوري الأمريكي و18 من الدوري المكسيكي).

تقسم الأندية على 15 مجموعة (بواقع 45 فريقا)، يتأهل أول وثانٍ الترتيب من أصل 3 فرق في كل مجموعة.

يستثنى بطلي الدوري الأمريكي والدوري المكسيكي من المشاركة في دور المجموعات ويبدأ مشوارهما من دور الـ 32 الإقصائي.

دور المجموعات يتبع نظام لا تعادل، أي أن لن تنتهي أي مباراة بالتعادل بين فريقين.

كل فريق سيحصد نقطة بعد نهاية المباراة (90 دقيقة) بالتعادل والفائز بركلات الترجيح سيحصد نقطة إضافية.

والفائز بنهاية الوقت الأصلي سيحصد 3 نقاط بالشكل الاعتيادي.

تقام مباريات دور الـ 32 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وحتى النهائي.

مواعيد البطولة

تبدأ البطولة من 21 يوليو 2023 وتنتهي في 19 أغسطس 2023، أي إنها ستستمر لمدة شهر.

وحينها سيتم إيقاف مسابقتي الدوري الأمريكي والمكسيكي من بداية وحتى نهاية البطولة.

الدول المستضيفة

تقام 77 مباراة على ملاعب الدوري الأمريكي مقسمة بين أمريكا وكندا.

بينما ستقام المباريات بين الأندية المكسيكية على ملاعب الدوري الأمريكي بحسب المناطق.

الجوائز

يتأهل أول وثاني وثالث البطولة إلى نهائيات دوري أبطال كونكاكاف 2024.

البطل يحصل على ميزة إضافية بالمشاركة بدءا من دور الـ 16 في البطولة القارية.

يذكر أن الاتحادين الأمريكي والمكسيكي استحدثا من قبل بطولة "كأس الأبطال" والتي تعد بمثابة بطولة سوبر بين بطلي أمريكا والمكسيك.