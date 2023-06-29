رومانو: تمت.. بروزوفيتش إلى النصر

الخميس، 29 يونيو 2023 - 23:18

كتب : FilGoal

مارسيلو بروزوفيتش - إنتر

وأخيرا نجحت مساعي النصر السعودي في التوصل لاتفاق مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن بروزوفيتش قبل بعرض النصر الأخير، بعد أن وافق النادي السعودي على مطالبه.

وتوصل النصر لاتفاق مع إنتر بشأن انتقال اللاعب مقابل 23 مليون يورو.

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ولكن استمرت المفاوضات من جانب النصر لإقناع الكرواتي الدولي البالغ من العمر 30 عاما.

ووفقا لرومانو أيضا، فإن بروزوفيتش سيحصل على 100 مليون يورو في مجموع عقده الممتد لـ 3 سنوات حتى يونيو 2026.

وسيخضع لاعب الوسط للكشف الطبي غدا الجمعة تمهيدا لتوقيع العقود.

بروزوفيتش يتبقى في عقده 3 مواسم مع فريق إنتر ميلان.

وشارك بروزوفيتش مع إنتر خلال الموسم الحالي في 40 مباراة وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع 6 آخرين.

بعض التقارير كانت قد أشارت إلى رغبة برشلونة في التعاقد مع اللاعب قبل الاهتمام السعودي.

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