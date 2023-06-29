خبر في الجول - على خطى شواط.. النقاز يجهز خطابا لفسخ تعاقده مع الإسماعيلي

الخميس، 29 يونيو 2023 - 23:07

كتب : عمرو نبيل

حمدي النقاز في مواجهة ضد عمرو السعداوي خلال مباراة الإسماعيلي أمام المصري

أزمة أخرى على أبواب النادي الإسماعيلي، حيث يوشك الظهير التونسي حمدي النقاز على مغادرة النادي.

وعلم FilGoal.com أن النقاز يجهز خطابا رسميا لفسخ تعاقده مع النادي الإسماعيلي بسبب تأخر سداد مستحقاته.

ويأتي ذلك أسوة بتونسي آخر هو فراس شواط، الذي علم FilGoal.com أيضا أنه اتخذ الخطوة ذاتها يوم الثلاثاء عن طريق محاميه.

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واستقال مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي في يناير الماضي، ليتم تكليف لجنة برئاسة أبو بكر الحديدي بإدارة شؤون النادي.

وقبل بضعة أيام، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان تشكيل اللجنة، ليتم تعيين لجنة ثلاثية تتكون من مدير تنفيذي للنادي ومدير مالي ومدير النشاط الرياضي.

ومن ضمن أهداف اللجنة توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية بداية شهر يوليو 2023.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة من 31 مباراة.

ويبتعد الإسماعيلي بنقطتين عن منطقة الهبوط التي تبدأ بغزل المحلة (32 نقطة من 32 مباراة في المركز السادس عشر).

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