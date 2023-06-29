مصدر من الإسماعيلي يكشف لـ في الجول تطورات أزمة إيقاف القيد

يحاول النادي الإسماعيلي حل أزمة إيقاف القيد التي ظهرت مؤخرا بسبب مستحقات اللاعب التونسي نور الزمان الزموري.

وقال مصدر من النادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "تواصلنا مع محامي الزموري ونحاول حل الأزمة".

وأضاف "نحاول التوصل لاتفاق بشأن سداد هذه المستحقات".

وتلقى الإسماعيلي إخطارا بإيقافه عن القيد لمدة 3 فترات متتالية، لحين سداد مستحقات المدافع التونسي نور الزمان الزموري.

وكان الإسماعيلي قد تعاقد مع الزموري في بداية الموسم الماضي خلال وجود مجلس الإدارة المنتخب برئاسة يحيى الكومي.

وقرر الزموري فسخ التعاقد من جانب واحد في يناير الماضي بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

واستقال الكومي ومجلس إدارته بالكامل في يناير الماضي، ليتم تكليف لجنة برئاسة أبو بكر الحديدي بإدارة شؤون النادي.

وقبل بضعة أيام، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان تشكيل اللجنة، ليتم تعيين لجنة ثلاثية تتكون من مدير تنفيذي للنادي ومدير مالي ومدير النشاط الرياضي.

ومن ضمن أهداف اللجنة توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية بداية شهر يوليو 2023.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة من 31 مباراة.

ويبتعد الإسماعيلي بنقطتين عن منطقة الهبوط التي تبدأ بغزل المحلة (32 نقطة من 32 مباراة في المركز السادس عشر).