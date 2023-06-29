مصدر من الإسماعيلي يكشف لـ في الجول تطورات أزمة إيقاف القيد

الخميس، 29 يونيو 2023 - 23:05

كتب : عمرو نبيل

الإسماعيلي - بيان رسمي

يحاول النادي الإسماعيلي حل أزمة إيقاف القيد التي ظهرت مؤخرا بسبب مستحقات اللاعب التونسي نور الزمان الزموري.

وقال مصدر من النادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "تواصلنا مع محامي الزموري ونحاول حل الأزمة".

وأضاف "نحاول التوصل لاتفاق بشأن سداد هذه المستحقات".

أخبار متعلقة:
ملك الحلول.. 3 أرقام لـ معلول بعد التسجيل والصناعة ضد البنك الأهلي نقطة تساعد في البقاء؟ أسوان يتعادل على أرض الإسماعيلي لأول مرة منذ 1997 النصر لم يستسلم.. مفاوضات بروزوفيتش مستمرة رئيس استاد القاهرة لـ في الجول: تأجيل صيانة أرضية الملعب لعدم التأثير على انتظام كأس مصر

وتلقى الإسماعيلي إخطارا بإيقافه عن القيد لمدة 3 فترات متتالية، لحين سداد مستحقات المدافع التونسي نور الزمان الزموري.

وكان الإسماعيلي قد تعاقد مع الزموري في بداية الموسم الماضي خلال وجود مجلس الإدارة المنتخب برئاسة يحيى الكومي.

وقرر الزموري فسخ التعاقد من جانب واحد في يناير الماضي بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

واستقال الكومي ومجلس إدارته بالكامل في يناير الماضي، ليتم تكليف لجنة برئاسة أبو بكر الحديدي بإدارة شؤون النادي.

وقبل بضعة أيام، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان تشكيل اللجنة، ليتم تعيين لجنة ثلاثية تتكون من مدير تنفيذي للنادي ومدير مالي ومدير النشاط الرياضي.

ومن ضمن أهداف اللجنة توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية بداية شهر يوليو 2023.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة من 31 مباراة.

ويبتعد الإسماعيلي بنقطتين عن منطقة الهبوط التي تبدأ بغزل المحلة (32 نقطة من 32 مباراة في المركز السادس عشر).

الدوري المصري الإسماعيلي نور الزمان الزموري
نرشح لكم
خبر في الجول - عرض مصري وآخر خليجي على طاولة الرمادي موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري مؤتمر بابافسليو: سببنا مشاكل لـ الأهلي رغم الخسارة.. ويمكننا التعلم من هذه المباراة مؤتمر كولر: فزنا بالنتيجة المثالية التي نحبها ولكن.. وعلى شريف أن يساعد نفسه أكثر بعد ثلاثية جديدة أمام البنك.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا عودة للصدارة بعد 24 ساعة.. الأهلي يحقق فوزه الأكبر على البنك بثلاثية خبر في الجول - على خطى شواط.. النقاز يجهز خطابا لفسخ تعاقده مع الإسماعيلي ملك الحلول.. 3 أرقام لـ معلول بعد التسجيل والصناعة ضد البنك الأهلي
أخر الأخبار
مدرب أسوان لـ في الجول: حققنا نتيجة جيدة رغم أزمة المستحقات.. ولم أرَ مثل هذه الجماهير 39 ثاتيه | الدوري المصري
بوتافوجو ينفي رحيل مدربه لتدريب النصر السعودي 11 دقيقة | السعودية
خبر في الجول - عرض مصري وآخر خليجي على طاولة الرمادي 11 دقيقة | الدوري المصري
موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري 15 دقيقة | تقرير في الجول
مؤتمر بابافسليو: سببنا مشاكل لـ الأهلي رغم الخسارة.. ويمكننا التعلم من هذه المباراة 23 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كولر: فزنا بالنتيجة المثالية التي نحبها ولكن.. وعلى شريف أن يساعد نفسه أكثر 36 دقيقة | الدوري المصري
حتى 5000 دولار.. أسعار تذاكر مباراة ميسي الأولى مع إنتر ميامي 49 دقيقة | أمريكا
بعد ثلاثية جديدة أمام البنك.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 2 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 3 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة 4 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا