ملك الحلول.. 3 أرقام لـ معلول بعد التسجيل والصناعة ضد البنك الأهلي

وصل علي معلول ظهير أيسر الأهلي لـ 121 مساهمة تهديفية بعدما سجل وصنع في الشوط الأول ضد البنك الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع البنك الأهلي في الجولة 32 من الدوري المصري على أرضية استاد القاهرة.

وسجل معلول هدفا من ركلة حرة مباشرة ثم صنع هدفا سجله أحمد عبد القادر بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في شباك محمد أبو جبل.

ورفع معلول رصيده من الأهداف من ركلة حرة مباشرة مع الأهلي إلى 4 أهداف في جميع المسابقات.

وجاء أهداف علي معلول مع الأهلي من ركلة حرة مباشرة:

النجم الساحلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017

إنبي في الدوري المصري موسم 2019-2020

غزل المحلة في الدوري المصري موسم 2021-2022

البنك الأهلي في الدوري المصري موسم 2022-2023

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ملك الحلووووول في المقص 🦅💥 علي معلول يسجل الهدف الأول للأهلي من ركلة حرة #ONTime_Sports pic.twitter.com/2UK2j4WUGn — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 29, 2023

وصنع معلول وسجل للمرة الثانية في الموسم الجاري بالدوري بعدما صنع وسجل ضد غزل المحلة في مباراة انتهت بفوز الأهلي 3-0 لحساب الجولة 23 من الدوري.

ووصل التونسي إلى المباراة العاشرة التي يسجل ويصنع فيها في جميع المسابقات مع الأهلي بواقع 3 في دوري أبطال إفريقيا و7 في الدوري المصري.

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ركنها بمعلمة 👌🦅 أحمد عبد القادر يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى البنك الأهلي #ONTime_Sports pic.twitter.com/8ZSRWKXDOk — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 29, 2023

كما وصل معلول لـ 121 مساهمة تهديفية مع الأهلي منذ انضمامه في موسم 2016-17 خلال 251 مباراة بجميع المسابقات بتسجيل 46 هدفا وصناعة 75.

وإليكم ما قدمه معلول مع الأهلي منذ انضمامه:

مباريات معلول في الدوري: 149 سجل 33 وصنع 43 هدفا

مباريات معلول في الكأس: 13 لم يسجل وصنع 6 أهداف

مباريات معلول في السوبر المصري: 6 سجل هدفا وصنع آخر

مباريات معلول في كأس العالم للأندية: 9 سجل 1 وصنع 2

مباريات معلول في دوري أبطال إفريقيا: 70 سجل 10 وصنع 23

مباريات معلول في السوبر الإفريقي: 2 لم يسجل أو يصنع

مباريات معلول في البطولة العربية: 2 سجل هدفا ولم يصنع