بونو يحتفل بعيد الأضحى مع عمرو دياب على متن يخت في باريس

ظهر ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب محتفلا بعيد الأضحى المبارك على متن يخت في مدينة كان الفرنسية.

ونشر رجل الأعمال محمد ياسين مجموعة من الصور من رحلته مع أصدقائه في باريس، وظهر في الصور كل من النجم عمرو دياب ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وحارس مرمى منتخب المغرب ياسين بونو.

طالع التفاصيل بالصور من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.