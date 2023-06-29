موندو: لن يرحل بالشرط.. ديمبيلي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة

خطوة إيجابية حدثت في علاقة برشلونة وجناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي، تشير لإمكانية استمرار اللاعب في كتالونيا لوقت أطول.

وبحسب فيرناندو بولو صحفي "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن إدارة برشلونة قد اجتمعت بالفعل مع اللاعب اليوم الخميس.

ونقل موسى سيسوكو وكيل اللاعب إلى الإدارة رغبة ديمبيلي في عدم استخدام الشرط الجزائي الذي يتيح له الرحيل في الصيف الحالي.

وأوضح سيسوكو أن ديمبيلي لن يفعل خيار الرحيل مقابل 50 مليون يورو، وذلك لأنه سعيد بمشروع المدرب الحالي تشافي هيرنانديز.

وتستمر المفاوضات لتجديد العقد، الذي سينتهي بنهاية الموسم المقبل في يونيو 2024.

ديمبيلي انضم إلى صفوف البلوجرانا في صيف 2017 مقابل 135 مليون يورو، قادما من بوروسيا دورتموند.

وكان دورتموند قد استقطبه في العام السابق مباشرة من رين الفرنسي مقابل 35 مليون يورو.

وتوج اللاعب بالدوري الإسباني 3 مرات مع الفريق الكتالوني، في 2017-2018 و2018-2019 والموسم المنصرم 2022-2023.

وشارك ديمبيلي في 25 مباراة بالدوري الإسباني خلال آخر موسم، وسجل 5 أهداف وصنع 7.