نقطة تساعد في البقاء؟ أسوان يتعادل على أرض الإسماعيلي لأول مرة منذ 1997

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة الإسماعيلي وأسوان بهدف لكل فريق في الجولة 32 مباراة من الدوري المصري.

سجل هدف أسوان: محمد حمدي زكي فيما سجل لأسماعيلي محمد الشامي.

ورفع الإسماعيلي رصيده لـ 34 نقطة من 31 مباراة وله لقاء مؤجل ضد الأهلي في المركز الثاني عشر.

فيما رفع أسوان رصيد لـ 33 نقطة قبل جولتين على النهاية في المركز الرابع عشر وبفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

ولأول مرة يحصد أسوان نقطة من الإسماعيلي في استاد الإسماعيلي منذ 1997.

منذ ذلك الحين التقى الفريقان 8 مرات فاز الإسماعيلي بها بالكامل منها مباراة انتهت بنتيجة 7-2 موسم 1998-99.

التشكيل

عاد عبد الرحمن مجدي لقيادة هجوم الإسماعيلي بعد تعافيه من الإصابة وغيابه في آخر 5 مباريات عن الفريق.

وقاد الهجوم بجواره كل من محمد الشامي والغاني ياو أنور.

في المقابل عاد النيجيري رافائيل أياجوا لقيادة وسط زهرة الجنوب بعد عودته من بلاده.

وقاد هجوم أسوان كل من الأنجولي ديلسون كاموني وهداف الفريق محمد حمدي زكي.

وصف المباراة

بدأ اللقاء هادئا بين الطرفين وسط محاولات بلا خطورة تذكر.

في الدقيقة 15 تحصل عماد فتحي على ركلة جزاء إثر سقوطه داخل الـ18 بعد عرقلة من سيرجي أكا.

ركلة انبرى لها محمد حمدي زكي وأودعها بهدوء في الشباك مسجلا هدفه الـ12 في الدوري ومشددا الخناق على الأنجولي أجوستينو مابولولو هداف الاتحاد برصيد 14 هدفا ومتصدر ترتيب هدافي الدوري.

video:1 ولعت نار🔥🔥محمد الشامي يعود سريعا بالدراويش ويسجل الهدف الأول للإسماعيلي في شباك أسوان pic.twitter.com/kGbr5tooVO — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 29, 2023

بدأ الإسماعيلي زيادة الجرعة الهجومية بحثا عن التعادل، في الدقيقة 22 أرسل عبد الرحمن مجدي عرضية لكن رأسية ياو أنور بعيدة عن المرمى.

زاد استحواذ الإسماعيلي مع انتصاف الشوط الأول.

وكاد أحمد خالد أن يسجل هدف أسوان الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن مرت بجوار قائم أحمد عادل حارس مرمى الإسماعيلي.

وفي الدقيقة 31 سدد محمد حمدي زكي كرة قوية ارتدت من العارضة ليظل تقدم زهرة الجنوب بهدف دون رد مستمرا.

رد الإسماعيلي جاء قويا وسريعا، بينية من أحمد مدبولي صوب ياو أنور الذي راوغ الحارس وأرسل عرضية أودعها محمد الشامي برأسية في الشباك في الدقيقة 33 معلنا التعادل.

ورفع الشامي رصيده لـ 9 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الإسماعيلي بالدوري الموسم الجاري.

video:2 المتألق محمد حمدي زكي يسجل الهدف الأول لأسوان في شباك الإسماعيلي من ركلة جزاء pic.twitter.com/RSIta4i20i — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 29, 2023

وكاد إسلام جمال أن يخطف هدف تقدم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لكن عرضية أحمد خالد مرت من أمام أقدامه في مواجهة المرمى ليظل التعادل مستمرا وينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

شوط أصفر

تأخر بداية الشوط الثاني من مباراة الإسماعيلي وأسوان بسبب أداء بدلاء الإسماعيلي صلاة المغرب داخل أرض الملعب.👏 pic.twitter.com/uHlwTv6Jr7 — FilGoal (@FilGoal) June 29, 2023

انتظر أمين عمر دقائق قليلة لبدء الشوط الثاني في انتظار أداء بدلاء لاعبي الإسماعيلي صلاة المغرب داخل أرضية الملعب.

بسط الإسماعيلي سيطرته على مجريات الشوط الثاني بفرص مهدرة عديدة.

في الدقيقة 47 استفاد مدبولي من خطأ عطوة وانفرد وسدد كرة مرت بجوار القائم لعمرو حسام.

وبعد 8 دقائق سدد الشامي كرة مقوسة من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

ظل الإسماعيلي مستحوذا مع فرصة غير مكتملة لأسوان.

في الدقيقة 65 شارك محمود الشبراوي بدلا من عبد الرحمن مجدي، بينما شارك حسام عرفات عوضا عن عماد فتحي لتعزيز هجوم أسوان.

في الدقيقة 72 تلقى ياو أنور تمريرة رائعة من الشامي انفرد على إثرها وسدد كرة لكن عطوة وضع قدمه في الوقت المناسب وحوّل الكرة لركنية.

وكاد أحمد مدبولي بمجهود فردي أن يسجل هدف الإسماعيلي الثاني بعد مراوغة من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء لكن كرت مرت بجوار القائم.

أخطر فرص أسوان في الشوط الثاني جاءت في الدقيقة 83 عرضية من أياجوا ورأسية من عطوة مرت بجوار القائم الأيسر وسط غياب رقابة من لاعبي الإسماعيلي.

كاد الشبراوي البديل أن يسجل في الدقيقة 86 بتسديدة على الطائر مرت بجوار القائم لتمر الدقائق الأخيرة دون جديد وتنتهي بالتعادل.