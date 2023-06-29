تشكيل البنك - أحمد ياسر يقود الهجوم ضد الأهلي.. وعودة كريم بامبو

يقود أحمد ياسر هجوم البنك الأهلي ضد الأهلي في الجولة 32 من الدوري المصري، وعاد كريم بامبو مرة أخرى لتشكيل الفريق.

ويلتقي الأهلي مع البنك في التاسعة والنصف مساءً على استاد القاهرة.

وعاد بامبو لمركز الجناح بعد غيابه عن آخر 3 مباريات للفريق ضد الاتحاد والداخلية في الدوري وطلائع الجيش في كأس مصر.

ويغيب محمد هلال عن قائمة البنك وكذلك أسامة فيصل الذي يقود هجوم منتخب مصر الأولمبي في أمم إفريقيا تحت 23 عاما بالمغرب.

وجاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: إسحاق يعقوب - سعيدو سيمبوري – محمود الجزار - محمد بسيوني

الوسط: محمود فتحي – محمود سيد

أمامهما: كريم بامبو – محمود قاعود – إسلام جابر

الهجوم: أحمد ياسر

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد: أحمد صبحي - باسم مرسي – عاصم صلاح – أحمد سعيد – فراس بن عيفية – أمير مدحت – موسى دياوارا – أسامة إبراهيم – حمدي علاء.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 65 نقطة من 25 مباراة بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي خاض 31 مباراة.

فيما يمتلك البنك الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة من 31 مباراة.