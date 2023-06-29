رومانو: الثاني.. ميلان يتعاقد مع لوفتوس تشيك

الخميس، 29 يونيو 2023 - 20:13

كتب : FilGoal

لوفتوس تشيك

أتم إيه سي ميلان ثاني صفقات الصيف بتعاقده مع روبن لوفتوس تشيك لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فقد وقع اللاعب عقود انضمامه إلى الروسونيري بعد اجتيازه الكشف الطبي، وسيتم الإعلان الرسمي خلال الساعات القادمة.

وتصل قيمة الصفقة الإجمالية إلى 20 مليون يورو، بواقع 16 مليون يورو كقيمة ثابتة، و4 ملايين كمتغيرات.

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وكشف جوناثان بارنيت وكيل أعمال اللاعب روبن لوفتوس تشيك عن إتمام صفقة انتقال لاعب تشيلسي إلى نادي ميلان، في إطار سعي ميلان لتعويض ساندرو تونالي القريب من نيوكاسل يونايتد.

وقال بارنيت يوم الثلاثاء الماضي لـ FIlGoal.com: "الصفقة تمت بالفعل، لوفتوس تشيك ينضم إلى ميلان".

في المقابل أشارت شبكة "ذا أثليتك" إلى أن صفقة التعاقد مع لوفتوس تشيك ستكلف ميلان 15 مليون جنيه إسترليني بإلاضافة إلى المتغيرات.

وأوضحت أن اللاعب الإنجليزي صاحب الـ27 عاما سينضم إلى ميلان لمدة 4 سنوات.

ويلعب لاعب الوسط مع تشيلسي منذ تصعيده للفريق الأول في 2015 وخلال تلك الفترة قضى فترتين على سبيل الإعارة مع كريستال بالاس وفولام.

وشارك لوفتوس تشيك في 33 مباراة مع تشيلسي خلال الموسم الماضي وتمكن من صنع هدفين.

وتمكن لوفتوس تشيك من التتويج مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي مرتين والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

لاعب الوسط كان ينتهي تعاقده مع تشيلسي بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير 2024.

وأنهى ميلان الدوري الإيطالي في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وتمكن ميلان من الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي ولكنه أقصي على يد غريمه إنتر.

يذكر أن لوفتوس تشيك سيصبح صفقة ميلان الثانية بعد الحارس ماركو سبورتييلو القادم مجانا من أتالانتا.

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