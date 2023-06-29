جلوبو: لويس كاسترو يوافق على تدريب النصر السعودي

الخميس، 29 يونيو 2023 - 19:40

كتب : FilGoal

لويس كاسترو

وافق البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لـ بوتافوجو البرازيلي على تولي تدريب النصر السعودي.

وارتبط اسم البرتغالي بتدريب النصر في الفترة الأخيرة ووافق على العرض ليقود كتيبة العالمي التي يقودها مواطنه كريستيانو رونالدو بدءا من الموسم المقبل.

وبحسب شبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية فأن مواجهة بوتافوجو ضد ماجالنيس التشيلي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من كوبا سود أمريكانا (تعادل الكونفدرالية) ستكون الأخيرة له مع الفريق البرازيلي

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وقاد كاسترو بوتافوجو في 81 مباراة فاز في 44 مباراة وتعادل في 14 وخسر 23.

وسجل الفريق تحت قيادته 115 مباراة واستقبل 71 هدفا منذ تولي المهمة في أبريل 2022.

ويمتلك كاسترو تجربة تدريبية في الوطن العربي حيث قاد الدحيل القطري من قبل وحقق لقب كأس أمير قطر في 2022.

ودرب كاسترو من قبل أندية بورتو وريو أفي وشافيز وفيتوريا جيماريش في البرتغال ثم شاختار دونتسك الأوكرني.

وسيقود كاسترو النصر بعدما قاد الفريق الموسم المنقضي كل من المدرب الفرنسي رودي جارسيا الذي رحل عن تدريب الفريق وتولى دينكو إيليشيتش المسؤولية بدلا منه بشكل مؤقت.

وأوضحت التقارير أن كاسترو جذب انتباه النصر بعد الموسم المميز الذي قدمه مع بوتافوجو البرازيلي، ويتصدر الفريق ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 30 نقطة من 12 جولة بفارق 7 نقاط عن جريميو الثاني.

النصر بوتافوجو الدوري السعودي لويس كاسترو
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