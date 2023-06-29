جلوبو: لويس كاسترو يوافق على تدريب النصر السعودي

وافق البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لـ بوتافوجو البرازيلي على تولي تدريب النصر السعودي.

وارتبط اسم البرتغالي بتدريب النصر في الفترة الأخيرة ووافق على العرض ليقود كتيبة العالمي التي يقودها مواطنه كريستيانو رونالدو بدءا من الموسم المقبل.

وبحسب شبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية فأن مواجهة بوتافوجو ضد ماجالنيس التشيلي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من كوبا سود أمريكانا (تعادل الكونفدرالية) ستكون الأخيرة له مع الفريق البرازيلي

وقاد كاسترو بوتافوجو في 81 مباراة فاز في 44 مباراة وتعادل في 14 وخسر 23.

وسجل الفريق تحت قيادته 115 مباراة واستقبل 71 هدفا منذ تولي المهمة في أبريل 2022.

Luís Castro está de saída do Botafogo. O português aceitou proposta milionária do Al Nassr e deixa o Glorioso Saiba mais: https://t.co/0QSGDg1Ou3 pic.twitter.com/Uv6O6JAUDK — ge (@geglobo) June 29, 2023

ويمتلك كاسترو تجربة تدريبية في الوطن العربي حيث قاد الدحيل القطري من قبل وحقق لقب كأس أمير قطر في 2022.

ودرب كاسترو من قبل أندية بورتو وريو أفي وشافيز وفيتوريا جيماريش في البرتغال ثم شاختار دونتسك الأوكرني.

وسيقود كاسترو النصر بعدما قاد الفريق الموسم المنقضي كل من المدرب الفرنسي رودي جارسيا الذي رحل عن تدريب الفريق وتولى دينكو إيليشيتش المسؤولية بدلا منه بشكل مؤقت.

وأوضحت التقارير أن كاسترو جذب انتباه النصر بعد الموسم المميز الذي قدمه مع بوتافوجو البرازيلي، ويتصدر الفريق ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 30 نقطة من 12 جولة بفارق 7 نقاط عن جريميو الثاني.