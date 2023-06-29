سكاي: انتهت.. ماونت إلى مانشستر يونايتد

أنهى مانشستر يونايتد صفقته الرئيسية الأولى لسوق الانتقالات الصيفية بإتمام الاتفاق مع تشيلسي لضم ميسون ماونت نجم الأخير.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس، في صفقة ستكلف الشياطين الحمر 55 مليون جنيه استرليني.

الصفقة تضم أيضا 5 مليون جنيه استرليني في صورة إضافات تتعلق بالمشاركات والإنجازات، ليصل مجموع الصفقة إلى 60 مليون جنيه استرليني.

واتفق ماونت -24 عاما- مع مانشستر يونايتد على عقد مدته 5 سنوات، مع خيار التمديد لعام إضافي.

ولعب ماونت مع تشيلسي في الموسم الماضي 35 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 أهداف.

وكان واحدا من الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا سنة 2021.

إجمالا في الدوري الإنجليزي الممتاز على مر آخر 4 مواسم، سجل اللاعب 27 هدفا وصنع 22.

وكان موسمه الأفضل هو 2021-2022 بمجموع 21 مساهمة تهديفية، بواقع 11 هدفا و10 تمريرات حاسمة.