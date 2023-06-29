سكاي: انتهت.. ماونت إلى مانشستر يونايتد
الخميس، 29 يونيو 2023 - 19:24
كتب : FilGoal
أنهى مانشستر يونايتد صفقته الرئيسية الأولى لسوق الانتقالات الصيفية بإتمام الاتفاق مع تشيلسي لضم ميسون ماونت نجم الأخير.
ماسون ماونت
النادي : تشيلسي
جاء ذلك وفقا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس، في صفقة ستكلف الشياطين الحمر 55 مليون جنيه استرليني.
الصفقة تضم أيضا 5 مليون جنيه استرليني في صورة إضافات تتعلق بالمشاركات والإنجازات، ليصل مجموع الصفقة إلى 60 مليون جنيه استرليني.
واتفق ماونت -24 عاما- مع مانشستر يونايتد على عقد مدته 5 سنوات، مع خيار التمديد لعام إضافي.
ولعب ماونت مع تشيلسي في الموسم الماضي 35 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 أهداف.
وكان واحدا من الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا سنة 2021.
إجمالا في الدوري الإنجليزي الممتاز على مر آخر 4 مواسم، سجل اللاعب 27 هدفا وصنع 22.
وكان موسمه الأفضل هو 2021-2022 بمجموع 21 مساهمة تهديفية، بواقع 11 هدفا و10 تمريرات حاسمة.