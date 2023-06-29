اهتمام ليل وشيفيلد؟ الكشف عن مستقبل مصطفى محمد مع نانت

الخميس، 29 يونيو 2023 - 19:15

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

حسم فرانك كيتا الرئيس التنفيذي لنادي نانت الفرنسي مستقبل المهاجم المصري مصطفى محمد مع الفريق.

وقال كيتا في تصريحات نقلها موقع "بوت فوتبول كلوب" الفرنسي: "لم تصلنا عروض من ليل أو شيفيلد يونايتد لضم مصطفى محمد. اللاعب سيبقى معنا".

وكان نانت قد أتم شراء مصطفى محمد -25 عاما- من جالاتا سراي التركي بعد نهاية موسم الإعارة الماضي.

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وتناقلت عدة تقارير وجود عرض أمام اللاعب للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع شيفيلد يونايتد العائد إليه من "تشامبيونشيب".

وبحسب موقع "aksam" التركي فأن النادي الإنجليزي خصص 20 مليون جنيه إسترليني لضم مصطفى محمد من نانت الفرنسي.

وسبق أن أشار موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي إلى رغبة شيفيلد بالإضافة إلى ليل الفرنسي لضم مهاجم منتخب مصر.

وشارك مصطفى محمد في 51 مباراة مع نانت في الموسم المنصرم سجل خلالهم 11 هدفا وصنع خمسة آخرين.

وحصل مصطفى محمد مع نانت على وصافة كأس فرنسا بعدما بلغ النهائي ضد تولوز.

وأنهى نانت الموسم الماضي من الدوري الفرنسي في المركز الـ16 بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي شيفيلد ليل
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