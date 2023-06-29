انتهت صراع البقاء - الإسماعيلي (1) (1) أسوان.. تعادل جديد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي وأسوان في الجولة 32 من الدوري المصري.

ويحتل الدراويش المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة من 30 مباراة وله لقاء مؤجل ضد الأهلي.

فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة من 31 مباراة.

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انتهت

ق 83: عرضية من رافائيل ورأسية من عطوة وكرته تمر بجوار القائم الأيسر

ق 78: مجهود فردي من مدبولي من الجهة اليسرى وتسديدة تمر بجوار القائم

ق 72: انفراد من ياو أنور وتدخل في الوقت المناسب من عطوة وتمر الكرة بجوار القائم لركنية.

ق 56: تصوبية رائعة من محمد الشامي من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 48: محمد الشامي يراوغ محمد عطوة ويسدد كرة تمر بجوار القائم الأيسر لأسوان

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: جووول التعااادل.. رأسية الشامي تسجل التعادل لإسماعيلي من عرضية ياو أنور

ق 27: تصويبة من داخل منطقة الجزاء من أحمد خالد تمر بجوار القائم

ق 26: عرضية من عصام صبحي ورأسية ياو أنور تمر أعلى العارضة دون خطورة

ق 18: جوووول أوووول.. محمد حمدي زكي يسجل هدف التقدم من علامة الجزاء لصالح أسوان

ق 16: ركلة جزاء لصالح أسوان إثر عرقلة أكا لعماد فتحي

بداية اللقاء