في نفس يوم بدايته مع الاتحاد.. كانتي يتولى رئاسة ناديه الجديد

الخميس، 29 يونيو 2023 - 18:35

كتب : FilGoal

نجولو كانتي

أتم نجولو كانتي لاعب اتحاد جدة الجديد تعاقدا مختلفا بالنسبة له في عالم كرة القدم.

نجولو كانتي

النادي : الاتحاد

الاتحاد

جاء ذلك حيث أكمل نجم الوسط الفرنسي شراء نادي "رويال إكسيلسيور فيرتون" البلجيكي، الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة.

وسيتولى كانتي -32 عاما- رئاسة النادي رسميا خلفا للرئيس الحالي فلافيو بيكا.

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وسيتسلم كانتي منصبه الجديد في النادي البلجيكي، في نفس يوم انطلاق عقده الجديد مع اتحاد جدة: الأول من يوليو.

وأصبح كانتي ثاني صفقات الاتحاد بعد ضم كريم بنزيمة نجم ريال مدريد.

وأجرى العميد صفقتيه الفرنسيتين على سبيل الانتقال الحر، بعد نهاية عقد الثنائي مع تشيلسي ومدريد.

وسبق للنجم الفرنسي الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين على التوالي مع فريقين مختلفين: في 2015-2016 مع ليستر سيتي، ثم في 2016-2017 مع تشيلسي.

وتوج أيضا كانتي بدوري أبطال أوروبا 2021، كما فاز مع منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم 2018.

وتوج الاتحاد بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، وهو ما يسعى للحفاظ عليه تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو.

يذكر أن العميد يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

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