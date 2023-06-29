تشكيل الإسماعيلي - عودة عبد الرحمن مجدي لقيادة الهجوم ضد أسوان

عاد عبد الرحمن مجدي لقيادة هجوم الإسماعيلي في مواجهة أسوان في الجولة 32 من الدوري المصري.

ويلتقي الإسماعيلي مع أسوان في استاد الإسماعيلية في تمام السابعة مساءً,

وغاب مجدي في آخر 5 مباريات عن الدراويش بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: عصام صبحي – محمد نصر – باهر المحمدي – محمد دسوقي

الوسط: محمد حسن – سيرجي أكا - أحمد مدبولي

الهجوم: محمد الشامي – ياو أنور – عبد الرحمن مجدي

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو - أحمد محسن - إياد العسقلاني - محمد بيومي - عماد حمدي - كريم الديب - مروان حمدي - محمود الشبراوي - عمر الساعي.

ويحتل الدراويش المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة من 30 مباراة وله لقاء مؤجل ضد الأهلي.

فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة من 31 مباراة.