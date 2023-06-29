التجربة الرابعة.. روبي فاولر يتولى تدريب القادسية السعودي

الخميس، 29 يونيو 2023 - 17:35

كتب : FilGoal

روبي فاولر

أعلن نادي القادسية السعودي تعيين الإنجليزي روبي فاولر أسطورة ليفربول السابق مديرا فنيا للفريق بدءا من الموسم المقبل.

ويعد القادسية أحد أندية الدرجة الثانية السعودية (دوري يلو) حيث أحتل المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة الموسم المنقضي.

وستكون تلك التجربة الرابعة لفاولر في منصب المدير الفني حيث تولى مهمة فرق موانجتونج يونايتد التايلاندي كلاعب ومدرب من قبل.

أخبار متعلقة:
لن ينعم فاولر بيوم هادئ.. صلاح يتخطاه للمرة الثالثة في رقم مع ليفربول صلاح يعادل فاولر ويقترب من جيرارد.. ويعادل رقمه في أنفيلد من 2018 وداعا فاولر وفان بيرسي وجيجز.. صلاح أفضل هداف "أعسر" في تاريخ الدوري الإنجليزي حوار مطول - روبي فاولر يتحدث عن صلاح الذي حطم رقمه التاريخي

ثم أشرف على فريق بريزبين رور الأسترالي وإيست بينجال الهندي.

ويعد فاولر واحد من أبرز لاعبي ليفربول تاريخيا والدوري الإنجليزي.

ومثَل ليفربول في 369 مباراة سجل خلالها 183 هدفا.

وخلال مسيرته ارتدى قمصان 8 فرق أبرزها ليفربول وليدز يونايتد ومانشستر سيتي كما مثل منتخب إنجلترا.

واستطاع محمد صلاح نجم ليفربول الموسم المنقضي من تخطي عدد أهداف فاولر مع ليفربول في جميع المسابقات.

وأصبح صلاح في المركز السادس بترتيب هدافي الريدز تاريخيا، ولا تزال الصدارة باسم إيان راش الذي سجل 346 هدفا.

وكان صلاح قد حطم رقم فاولر وأصبح الهداف التاريخي للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وذلك أمام مانشستر يونايتد في فوز ليفربول بسبعة أهداف دون رد.

ثم حطم صلاح رقما ثانيا لفاولر، حيث أصبح أكثر من سجل الأهداف بقدمه اليسرى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حين سجل الهدف رقم 107 في مباراة ليدز يونايتد.

روبي فاولر القادسية السعودي
نرشح لكم
جلوبو: لويس كاسترو يوافق على تدريب النصر السعودي في نفس يوم بدايته مع الاتحاد.. كانتي يتولى رئاسة ناديه الجديد "جوتا سلتيك".. اتحاد جدة يتفق مع صفقته الثالثة رومانو: مورينيو رفض عرضا من الهلال سكاي: فاردي يرفض عرضا مغريا من الدوري السعودي تقرير سعودي: النصر يحدد موعد الكشف الطبي لـ زياش الأسد أهلاوي.. ميندي ينضم إلى الأهلي السعودي ذا أثليتك: بضعف راتبه مع برشلونة.. كيسي حصل على عرض من أهلي جدة
أخر الأخبار
رومانو: الضوء الأخضر.. لوكاس هيرنانديز يوقع مع باريس سان جيرمان 14 دقيقة | ميركاتو
جلوبو: لويس كاسترو يوافق على تدريب النصر السعودي 29 دقيقة | السعودية
سكاي: انتهت.. ماونت إلى مانشستر يونايتد 45 دقيقة | ميركاتو
اهتمام ليل وشيفيلد؟ الكشف عن مستقبل مصطفى محمد مع نانت 55 دقيقة | ميركاتو
مباشر صراع البقاء - الإسماعيلي (1) (1) أسوان.. أوووه فرصة مهدرة من الشامي ساعة | الدوري المصري
تشكيل أسوان - عودة أياجوا لقيادة وسط أسوان ضد الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
في نفس يوم بدايته مع الاتحاد.. كانتي يتولى رئاسة ناديه الجديد ساعة | السعودية
تشكيل الإسماعيلي - عودة عبد الرحمن مجدي لقيادة الهجوم ضد أسوان ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 3 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 4 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة