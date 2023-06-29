التجربة الرابعة.. روبي فاولر يتولى تدريب القادسية السعودي

أعلن نادي القادسية السعودي تعيين الإنجليزي روبي فاولر أسطورة ليفربول السابق مديرا فنيا للفريق بدءا من الموسم المقبل.

ويعد القادسية أحد أندية الدرجة الثانية السعودية (دوري يلو) حيث أحتل المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة الموسم المنقضي.

وستكون تلك التجربة الرابعة لفاولر في منصب المدير الفني حيث تولى مهمة فرق موانجتونج يونايتد التايلاندي كلاعب ومدرب من قبل.

ثم أشرف على فريق بريزبين رور الأسترالي وإيست بينجال الهندي.

ويعد فاولر واحد من أبرز لاعبي ليفربول تاريخيا والدوري الإنجليزي.

ومثَل ليفربول في 369 مباراة سجل خلالها 183 هدفا.

وخلال مسيرته ارتدى قمصان 8 فرق أبرزها ليفربول وليدز يونايتد ومانشستر سيتي كما مثل منتخب إنجلترا.

✍🏼| #القادسية يتعاقد مع المدرب الإنجليزي روبي فاولر pic.twitter.com/VSdb6qg9SB — نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) June 29, 2023

واستطاع محمد صلاح نجم ليفربول الموسم المنقضي من تخطي عدد أهداف فاولر مع ليفربول في جميع المسابقات.

وأصبح صلاح في المركز السادس بترتيب هدافي الريدز تاريخيا، ولا تزال الصدارة باسم إيان راش الذي سجل 346 هدفا.

وكان صلاح قد حطم رقم فاولر وأصبح الهداف التاريخي للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وذلك أمام مانشستر يونايتد في فوز ليفربول بسبعة أهداف دون رد.

ثم حطم صلاح رقما ثانيا لفاولر، حيث أصبح أكثر من سجل الأهداف بقدمه اليسرى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حين سجل الهدف رقم 107 في مباراة ليدز يونايتد.