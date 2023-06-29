حسام البدري يكشف موعد حسم مستقبله مع الصفاقسي

الخميس، 29 يونيو 2023 - 16:53

كتب : FilGoal

حسام البدري

تحدث حسام البدري المدير الفني للنادي الصفاقسي عن مستقبله مع الفريق التونسي.

ويختتم الصفاقسي موسمه في الدوري التونسي بمواجهة الاتحاد المنستيري غدا الجمعة الموافق 30 يونيو.

وقال حسام البدري عبر إذاعة "موزاييك" التونسية: "اتفقت مع الصفاقسي على عدم المشاركة في البطولة العربية للأندية بدون تدعيمات جديدة. الآن لدينا 8 لاعبين سيغادرون، سنخوض مواجهتي الهلال السوداني بمجموعة لا يتجاوز عددها 16 لاعبا وهذا أمر غير معقول وغير مقبول".

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وشدد "في كرة القدم القلب لا يكفي، يجب أن تكون هناك إدارة للفريق. لدي اسم وصورة يجب أن أحافظ عليهما. سأناقش مستقبلي مع النادي بعد مباراة الاتحاد المنستيري يوم الجمعة".

وأبدى البدري تعجبه من قبول إدارة النادي مواجهة الهلال السوداني في الدور الثاني من البطولة العربية رغم نهاية المهلة التي حددها الاتحاد العربي للفريق السوداني.

وستقام مباراتي الذهاب والإياب بين الفريقين يومي 4 و7 يوليو المقبل.

وفي حال فوزه وتأهله، تنتظره المجموعة الأولى التي تضم كل من الترجي التونسي واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي.

ويحتل الصفاقسي المركز السادس برصيد 17 نقطة من 4 انتصارات و4 تعادلات و5 هزائم.

ولا يحظى الفريق بفرصة في التأهل لمسابقتي دوري الأبطال أو الكونفدرالية الموسم المقبل.

حسام البدري الصفاقسي
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