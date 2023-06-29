الفضائي الكونغولي.. سيدريك باكامبو إلى النصر الإماراتي

الخميس، 29 يونيو 2023 - 15:02

كتب : FilGoal

سيدريك باكامبو من فياريال إلى نادي بكين الصيني بـ 35 مليون جنيه استرليني

أتم نادي النصر الإماراتي إجراءات التعاقد مع المهاجم الدولي الكونغولي سيدريك باكامبو خلال هذا الصيف.

وأعلن النصر الإماراتي تعاقده مع باكامبو قادما من صفوف أولمبياكوس اليوناني دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

وكتب النصر عبر حسابه في تويتر: "أحلى عيدية.. الفضائي الكونغولي.. هداف الدوري اليوناني سيدريك باكامبو نصراوي".

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وشارك باكمبو مع أولمبياكوس خلال 40 مباراة وسجل 18 هدفا وصنع 4 آخرين بجميع المسابقات.

باكامبو ظهر بشكل مميز مع فياريال في الفترة من 2015 حتى يناير 2018 وشارك معه في 105 مباراة وسجل 47 هدفا وصنع 23 آخرين.

وانتقل الدولي الكونغولي إلى بكين جوان الصيني في يناير 2018 ولعب معه 87 مباراة وسجل 58 هدفا وصنع 23 بجميع المسابقات قبل الانضمام إلى مارسيليا الفرنسي حتى نهاية الموسم قبل الماضي.

صاحب الـ32 عاما انضم إلى أولمبياكوس بداية الموسم المنصرم بعدما ارتدى قميص مارسيليا لمدة 6 أشهر.

وشارك باكمبو مع مارسيليا خلال 24 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفين بجميع المسابقات قبل أن ينتقل إلى أولمبياكوس ومنه إلى النصر الإماراتي.

النصر الإماراتي سيدريك باكامبو
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