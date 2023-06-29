مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا

الخميس، 29 يونيو 2023 - 13:42

كتب : FilGoal

منتخب مصر

يخوض منتخب مصر التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في التصنيف الأول وسيتواجد على رأس أحد المجموعات.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس تصنيفه الشهري والذي تواجد فيه منتخب مصر في خامس أعلى المنتخبات الإفريقية تصنيفا.

وجاء التصنيف الأول في إفريقيا كالتالي:

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المغرب

السنغال

تونس

الجزائر

مصر

نيجيريا

الكاميرون

مالي

كوت ديفوار

أما التصنيف الثاني فضم كل من:

بوركينا فاسو

غانا

جنوب إفريقيا

كاب فيردي

الكونغو الديمقراطية

غينيا

زامبيا

الجابون

غينيا الاستوائية

موعد قرعة تصفيات كأس العالم

وكان أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في شهر مايو الماضي عن إقامة قرعة تصفيات كأس العالم 2026 في الـ12 من شهر يوليو المقبل.

وستقام التصفيات بمشاركة الـ54 منتخبا إفريقيا وسيتم تقسيمهم على 9 مجموعات يتأهل منهم أصحاب الصدارة مباشرة إلى المونديال.

أما أصحاب أفضل 4 ممن يحتلون المركز الثاني سيخوضون مباريات ملحق فيما بينهم والفائز منهم سيتأهل للملحق العالمي الذي سيقام تحت إمرة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

أما مواعيد الجولات للتصفيات فجاءت كالتالي:

الجولة الأولى والثانية في الفترة ما بين 13 إلى 21 نوفمبر 2023.

الجولة الثالثة والرابعة في الفترة ما بين 3 إلى 11 يونيو 2024.

الجولة الخامسة والسادسة في الفترة ما بين 17 لـ25 مارس 2025.

الجولة السابعة والثامنة في الفترة ما بين 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولة التاسعة والعاشرة في الفترة ما بين 6 لـ14 أكتوبر 2025.

ملحق تصفيات كاف في الفترة ما بين 10 إلى 18 نوفمبر 2025.

ملحق تصفيات فيفا في مارس 2026.

مصر تصفيات كأس العالم
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