يويفا يعلن تغييرا جديدا في نظام دفع أقساط انتقالات اللاعبين

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تغييرا جديدا في نظام دفع الأندية لأقساط انتقالات اللاعبين.

وأوضح "يويفا" أنه سيكون أمام الأندية خمس سنوات فقط كحد أقصى لسداد أقساط الانتقالات.

يأتي ذلك تعديلا للقانون السابق بأنه يحق لكل ناد سداد الأقساط على مدار مدة عقد اللاعب.

ومكن ذلك القانون القديم الأندية من التعاقد مع اللاعبين بعقود طويلة الأمد وتوزيع تأثير إنفاقهم على الانتقالات على فترة زمنية أطول.

وعلى سبيل المثال من القانون السابق ما فعله تشيلسي في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة بضم مخايلو مورديك من شاختار دونتسيك مقابل 62 مليون جنيه إسترليني يتم دفعهم على 8 سنوات ونصف.

وكان ذلك العقد هو الأطول لأي لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي.

كما تم أيضا دفع 106 مليون جنيه إسترليني لضم إنزو فيرنانديز من بنفيكا على عقد مدته ثماني سنوات.

وستدخل تلك التعديلات حيز التنفيذ بداية من شهر يوليو المقبل ولن يتم تطبيقها بأثر رجعي لتشمل عمليات الانتقالات التي تمت أو تم توقيع العقود الخاصة بها.

وسيكون من الممكن توزيع رسوم الانتقالات على فترة متزايدة نتيجة تمديد التعاقد مع اللاعب لكنه لن يتجاوز الخمس سنوات.