عامر حسين لـ في الجول: باب اتحاد الكرة مفتوح للنجوم القدامى للعمل كمراقبين للمباريات

الخميس، 29 يونيو 2023 - 12:22

كتب : بسام أبوبكر

عامر حسين

شدد عامر حسين عضو رئيس لجنة المسابقات وعضو رابطة الأندية واتحاد الكرة عن أن باب العمل في الاتحاد مفتوح للنجوم القدامى.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com : "باب اتحاد الكرة مفتوح للنجوم القدامي للعمل كمراقبين للمباريات وللحكام. أدعوهم للتقدم للعمل مع اتحاد الكرة وهذا أقل شيئ يمكن تقديمه لهم نظير تاريخهم".

وأضاف "هناك أسماء تعمل منذ فترة، إذ يتواجد محمد حشيش وعادل محمود ثنائي الأهلي الذهبي وأيمن أحمد وانضم إليهم الثنائي جمال سالم وسعيد الشيشيني نجمي المقاولون العرب السابقين ومازال الباب مفتوحا أمام الجميع".

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وكان عامر حسين قد كشف عن نيته إعلان جدول ما تبقى من الدوري ونهائي كأس رابطة الأندية خلال 48 ساعة.

وتحدث عامر حسين لـFilGoal.com قائلا: "بعد يومين سأعلن مواعيد باقي مباريات الدوري حتى نهايته وموعد نهائي كأس رابطة الأندية".

وأكمل "سأعكف خلال ساعات على تحديد المواعيد لمراعاة لعب فرق المتصارعة على البقاء لمبارياتها في الوقت ذاته وأن تكون عدد مبارياتهم متساوية".

وكان حرس الحدود هو الفريق الوحيد الذي تأكد هبوطه من الدوري رسميا إذ يحتل المركز الأخير بـ20 نقطة.

فيما يأتي الداخلية في المركز الـ17 بـ29 نقطة وأسوان في الـ16 بـ32 نقطة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ15 بـ32 نقطة وكذلك غزل المحلة والإسماعيلي.

ويأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الـ12 بـ35 نقطة.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ11 بـ35 نقطة

وخاضت جميع الفرق 31 مباراة عدا الإسماعيلي 30 لقاء وغزل المحلة 32 مواجهة.

وتأهل لنهائي كأس الرابطة المصري وسيراميكا.

عامر حسين الاتحاد المصري لكرة القدم
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