بيلد: هانز فليك قد يقال من تدريب ألمانيا في تلك الحالة

أصبح هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا مهددا بشكل قوي من الإقالة من منصبه قبل عام على استضافة بلاده ليورو 2024.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها فإنه حال الخروج بنتائج سلبية في مباراتي اليابان وفرنسا المقبلتين في التوقف الدولي في شهر سبتمبر فإن فليك سيغادر منصبه.

ومنذ توديع كأس العالم 2022 من دور المجموعات بالفوز على كوستاريكا بأربعة أهداف لهدفين، لم يفز منتخب ألمانيا سوى مرة وحيدة في آخر خمس مباريات.

الانتصار الأخيرة يعود للفوز على بيرو بهدفين دون رد في شهر مارس الماضي.

وبعدها خاض منتخب ألمانيا أربع مباريات تعادل مرة مع أوكرانيا وهُزم أمام بلجيكا وبولندا وكولومبيا.

وازدادت متاعب هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا بتلك الهزيمة في ظل الانتقادات الكبيرة التي تطوله.

وأوضح التقرير أن رودي فاولر المدير الرياضي لألمانيا يدعم فليك لكنه حال استمرار سوء النتائج فقد يضطر لإقالته من منصبه للحفاظ على آمال المنتخب في الظهور بشكل قوي خلال منافسات يورو 2024.