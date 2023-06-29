سكاي: فاردي يرفض عرضا مغريا من الدوري السعودي

رفض جيمي فاردي هداف ليستر سيتي عرضا مغريا للانضمام إلى أحد أندية الدوري السعودي هذا الصيف.

ويمتد عقد فاردي مع ليستر سيتي الذي ودع منافسات الدوري الإنجليزي حتى صيف 2024.

وبحسب سكاي سيورتس فإن فاردي رفض عرضا مغريا من نادي الخليج السعودي للانضمام إلى صفوفه.

وأوضحت التقارير أن فاردي يرى أن الانتقال للسعودية لا يناسبه ولا يناسب عائلته.

وأشارت إلى عقد فردي يتبقى به عام مع ليستر سيتي ولم يتحدث اللاعب مع مدرب الفريق حول دوره في الموسم القادم.

وشارك فاردي خلال الموسم المنصرم مع ليستر سيتي في 42 مباراة سجل 6 أهداف وصنع 5 بجميع المسابقات.

اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا سبق وأن فاز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي في موسم 2019/2020 بعد تسجيله 23 هدفا.

فاردي انضم إلى ذئاب ليستر عام 2012 قادما من فليتوود تاون، وأثبت نفسه كواحد من أبرز المهاجمين في كرة القدم الإنجليزية.

صنع المهاجم المولود في شيفيلد التاريخ خلال موسم فوز ليستر بلقب الدوري 2015/2016، إذ سجل 24 هدفا.

وخاض فاردي 387 مباراة بقميص ليستر سيتي وسجل 164 هدفا في جميع المسابقات.